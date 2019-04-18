القضاء الفرنسي يأمر بمحاكمة رفعت الأسد بشبهة بناء إمبراطورية عقارية عن طريق الاحتيال

Jeudi 18 Avril 2019



فرانس 24

- أمر قاض للتحقيق في باريس بمحاكمة رفعت الأسد، وهو عم الرئيس السوري بشار الأسد، بشبهة بناء إمبراطورية عقارية في فرنسا تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، عن طريق الاحتيال، حسبما علم من مصادر متطابقة.ووجه القاضي الباريسي رينو فان رويمبيك إلى رفعت الأسد (81 عاما) لمحاكمته بتهم "غسل أموال في إطار عصابة منظمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية.وكان قد أكد القضاء الفرنسي في مارس/آذار 2017 قرار مصادرة أملاك عقارية لرفعت الأسد عم الرئيس السوري في فرنسا حيث يشتبه بأنه اقتناها بعد اختلاس أموال من بلاده.ورفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدم بها رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي أبعد من الحكم في ثمانينيات القرن الماضي. كما أكدت عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية.ومن بين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 مساحة الأول ستة آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية. كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.فرانس24/ أ ف ب