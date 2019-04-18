ما هي الأسباب التي أدت إلى حريق كاتدرائية نوتردام في باريس؟

Jeudi 18 Avril 2019



فرانس 24

- يبحث خمسون محققا في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حريق كاتدرائية نوتردام في باريس. وتطرح بهذا الخصوص جملة فرضيات، يسعى المحققون بحث كل واحدة منها على حدا ... فيديو