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ما هي الأسباب التي أدت إلى حريق كاتدرائية نوتردام في باريس؟

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
فرانس 24 - يبحث خمسون محققا في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حريق كاتدرائية نوتردام في باريس. وتطرح بهذا الخصوص جملة فرضيات، يسعى المحققون بحث كل واحدة منها على حدا ... فيديو



  
  
     
  
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