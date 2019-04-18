الفلبين تبدأ عملية لإجلاء 20 من رعاياها بالعاصمة الليبية

Jeudi 18 Avril 2019
الأناضول - مانيلا -
إثر إصابة أحدهم بشظايا صاروخية أثناء وجوده في منزله على خلفية الاشتباكات الجارية هناك
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، الخميس، بدء إجلاء مجموعة من رعاياها في ليبيا إثر إصابة أحدهم بشظايا صاروخية أثناء وجوده في منزله، على خلفية الاشتباكات الجارية بالعاصمة طرابلس.
وقال المتحدث باسم الوزارة الفلبينية، إيمانويل فرنانديز: "بدأت عملية إجلاء 20 من رعايانا في ليبيا، بينهم الشخص الذي أصيب بالشظايا الصاروخية"، حسب "أسوشيتيد برس".
وأضاف: "أجلينا بالفعل 4 طلاب و3 من الكوادر الطبية عبر سفارتنا في طربلس إلى تونس حيث يمكنهم العودة جوا إلى البلاد".
فيما سيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، إجلاء 13 فلبينيا آخرين إلى تونس لإعادتهم من هناك إلى بلدهم، حسب مدير مكتب الشؤون الدبلوماسية الفلبينية في طربلس، إلمير كاتو.
ولفت "كاتو" إلى أنه تم نقل 50 فلبينيا من خلال أرباب عملهم إلى أماكن أكثر أمانا داخل ليبيا، حسب المصدر ذاته.
يشار أن هناك نحو ألفي فلبيني يعملون في ليبيا؛ نصفهم في العاصمة طرابلس، وأغلبهم يعملون في قطاعات التمريض، والتدريس، والنفط.
والأسبوع الماضي، رفعت وزارة الشؤون الخارجية في مانيلا مستوى التهديد في العاصمة الليبية إلى الدرجة الثالثة، وحثت رعاياها في طرابلس والمناطق النائية على التفكير في المغادرة مؤقتا لتجنب الوقوع (ضحايا) في الصراع.
وقالت الوزارة إنه "إذا تم رفع مستوى التهديد إلى الدرجة الرابعة، سيتعين على الحكومة تنفيذ الإخلاء القسري للفلبينيين".
وفي 10 أبريل/نيسان الجاري، فرضت وزارة العمل الفلبينية حظرا شاملا على توظيف العمالة في ليبيا بسبب القتال الجاري في العاصمة طرابلس ومحيطها.
وقال وزير العمل، سيلفستر بيلو الثالث، حينئذ إن "الحظر التام لتوظيف العمالة الفلبينية في ليبيا سيشمل أيضا العمال الجدد، والفلبينيين الذين من المقرر عودتهم إلى هناك بعد انتهاء إجازاتهم السنوية".
وفي 4 أبريل/نيسان، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب) المعترف بها دوليا، وقوات حفتر التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).
إثر إصابة أحدهم بشظايا صاروخية أثناء وجوده في منزله على خلفية الاشتباكات الجارية هناك
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، الخميس، بدء إجلاء مجموعة من رعاياها في ليبيا إثر إصابة أحدهم بشظايا صاروخية أثناء وجوده في منزله، على خلفية الاشتباكات الجارية بالعاصمة طرابلس.
وقال المتحدث باسم الوزارة الفلبينية، إيمانويل فرنانديز: "بدأت عملية إجلاء 20 من رعايانا في ليبيا، بينهم الشخص الذي أصيب بالشظايا الصاروخية"، حسب "أسوشيتيد برس".
وأضاف: "أجلينا بالفعل 4 طلاب و3 من الكوادر الطبية عبر سفارتنا في طربلس إلى تونس حيث يمكنهم العودة جوا إلى البلاد".
فيما سيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، إجلاء 13 فلبينيا آخرين إلى تونس لإعادتهم من هناك إلى بلدهم، حسب مدير مكتب الشؤون الدبلوماسية الفلبينية في طربلس، إلمير كاتو.
ولفت "كاتو" إلى أنه تم نقل 50 فلبينيا من خلال أرباب عملهم إلى أماكن أكثر أمانا داخل ليبيا، حسب المصدر ذاته.
يشار أن هناك نحو ألفي فلبيني يعملون في ليبيا؛ نصفهم في العاصمة طرابلس، وأغلبهم يعملون في قطاعات التمريض، والتدريس، والنفط.
والأسبوع الماضي، رفعت وزارة الشؤون الخارجية في مانيلا مستوى التهديد في العاصمة الليبية إلى الدرجة الثالثة، وحثت رعاياها في طرابلس والمناطق النائية على التفكير في المغادرة مؤقتا لتجنب الوقوع (ضحايا) في الصراع.
وقالت الوزارة إنه "إذا تم رفع مستوى التهديد إلى الدرجة الرابعة، سيتعين على الحكومة تنفيذ الإخلاء القسري للفلبينيين".
وفي 10 أبريل/نيسان الجاري، فرضت وزارة العمل الفلبينية حظرا شاملا على توظيف العمالة في ليبيا بسبب القتال الجاري في العاصمة طرابلس ومحيطها.
وقال وزير العمل، سيلفستر بيلو الثالث، حينئذ إن "الحظر التام لتوظيف العمالة الفلبينية في ليبيا سيشمل أيضا العمال الجدد، والفلبينيين الذين من المقرر عودتهم إلى هناك بعد انتهاء إجازاتهم السنوية".
وفي 4 أبريل/نيسان، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب) المعترف بها دوليا، وقوات حفتر التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).
En continu
- 08:47 استقالة الحكومة في مالي
- 08:16 نشاز آخر... بن علي 2.0
- 07:49 اليخت.. سري للغاية !
- Hier 21:50 جوائز الدورة الأولى لمهرجان قابس سينما فن
- Hier 20:26 بوغلاب: إلي عندو سومنا يتفضل يشرينا !
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:24
|18:59
|16:00
|12:25
|05:40
|04:06
|
18°
|23°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
9.3 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|23°-14
|20°-15
|21°-16
|30°-15
|26°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 59 609) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 46 375) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 45 614) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 413) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 45 365) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 42 780) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 41 054) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 39 767) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 598) عبير موسى امام القضاء
( 37 445) بعد طرد كرونيكور برنامج كلام الليل
( 37 248) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 798) راشد الخياري: السجناء انتقموا من
( 35 095) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 806) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 32 783) مريم الدباغ : أنا نهضوية ونموت عال
( 32 494) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 30 974) بية الزيردي تهاجم خولة السليماني ب
( 29 705) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 651) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 253) بتحريض من رضا بالحاج: سليم الرياحي
Par:kamelnet (Tunisia )
Sur:قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير أخلاقية تجاه الجماهير التونسية