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تراجع أسعار النفط متأثرة ببيانات أمريكية حول المخزون دون التوقعات

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
الأناضول - تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة في تعاملات الخميس، متأثرة بظهور بيانات دون التوقعات حول مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وتراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 1.3 مليون برميل، في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 12 أبريل/نيسان الجاري، بينما كانت تشير التوقعات لهبوط بأكثر من 3 ملايين برميل.


وبحلول الساعة (09:00 تغ)، تراجعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.34 بالمائة أو 24 سنتا إلى 71.36 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت أسعار الخام الأمريكي نايمكس تسليم مايو/أيار بنسبة 0.20 بالمائة أو 13 سنتا إلى 63.64 دولارا للبرميل.

ورغم هبوط أسعار النفط، إلا أنها تبقى قريبة من ذروتها المسجلة في 5 شهور.

  
  
     
  
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