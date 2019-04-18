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زلزال بقوة 6 درجات يضرب تايوان

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
الأناضول - أمل أوز غوزلليك - ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، الخميس، شرقي تايوان.

وذكر بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال بقع شرق منطقة هواليان.


وأشار البيان إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كلم تحت سطح الأرض.

من ناحية أخرى، أعلن المكتب المركزي للأرصاد الجوية التايواني أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجات.

ولم يصدر بيان عن السلطات التايوانية بعد حول وقوع خسائر في الأرواح أو الأموال.




  
  
     
  
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