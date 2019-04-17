سلة - النجم الرادسي والاتحاد المنستيري في الدور النهائي

Mercredi 17 Avril 2019



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- تاهل فريقا النجم الرادسي والاتحاد المنستيري الى الدور النهائي لكأس تونس لكرة السلة للاكابر للموسم الرياضي 2018-2019 اثر تفوقهما على التوالي على الشبيبة القيروانية بنتيجة 73-51 والملعب النابلي 76-68 .وستقام المباراة النهائية يوم السبت 11 ماي القادم.وكان الفريقان تاهلا ايضا الى نهائي بطولة القسم الوطني "أ" حيث تفوق فريق الضاحية الجنوبية على النجم الساحلي بنتيجة 68/73 فيما تغلب الاتحاد المنتسيري على شبيبة القيروان بنتيجة 62/76 في اطار الجولة الرابعة من الدور نصف النهائي التي اقيمت يوم 26 مارس الماضي./ الدور نصف النهائي في قاعة القيروان شبيبة القيروان / النجم الرادسي 73/51في قاعة المنستير الإتحاد المنستيري / الملعب النابلي 68/76الدور النهائي / 11 ماي 2019 النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري