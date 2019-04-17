المنستير.. تحوير طفيف قى برمجة الدورة 25 لمهرجان خليفة السطنبولي للمسرح

Mercredi 17 Avril 2019



وات

- تقرر تعديل في العروض المسرحية التي برمجتها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير في الدورة 25 لمهرجان خليفة السطنبولي للمسرح والتي تتواصل إلى غاية 20 أفريل الجاري في المركب الثقافي بالمنستير بتعويض عرضين مسرحيين وإضافة عرض ثالث وفق ما أفاد به (وات) فهد بنحمودة مدير المركب الثقافي بالمنستير.ووقع تغيير مسرحية "البروفة" للمخرج المصري محمود جمال وإنتاج أكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية بمصر التي كانت مبرمجة في سهرة الخميس 18 أفريل الجاري في المركب الثقافي بالمنستير بعرض مسرحية "قم" للمخرج محمّد الطاهر خيرات وهي من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف غير أنّه لم يقع تعويضها بعرض آخر في دار الثقافة بلمطة يوم الجمعة 19 أفريل الجاري.كما وقع تعويض مسرحية "خوف" للمخرج فاضل الجعايبي في سهرة اختتام المهرجان بالمركب الثقافي بالمنستير يوم السبت 20 أفريل الجاري بعرض مسرحية "أس دي اف" للمخرجة وحيدة الدريدي وهي من إنتاج فرقة جبال الشمال للإنتاج علاوة على برمجة مسرحية " سيكاتريس" للمخرج غازي الزغباني وإنتاج فضاء لرتيستو في سهرة الجمعة 19 أفريل الجاري بالمركب الثقافي بالمنستير.وبشأن الأسباب التي دفعت هيئة تنظيم المهرجان لهذا التعديل في العروض، أوضح فهد بنحمودة أنّ بعض الصعوبات حالت دون حصول الفرقة المصرية على التأشيرة إلى تونس بسبب بعض الشروط المتعلقة بالدولة المصرية في حين أنّ فرقة المسرح الوطني تعذر عليها الحضور لعرض مسرحية "خوف" بسبب تواجد فنانة أساسية في هذا العرض خارج البلاد التونسية خلال تلك الفترة بدون إعلام المسرح الوطني بسفرها.وأضاف أنّ سهرة 19 أفريل في المركب الثقافي بالمنستير لم يكن مبرمج فيها أي عرض مسرحي، مؤكدا أنّ العروض المسرحية التي أضيفت ممتازة.وقال إنّ مختلف العروض يواكبها يوميا بين 250 و300 وكذلك حصص النقاش التي تنظم بعد العروض المسرحية يحضرها بين 30 و50 شخص وتتواصل بين ساعة وساعتين.ويواكب الجمهور ضمن برنامج العروض الموازية يوم الجمعة 19 أفريل الجاري على الساعة الرابعة مساء في دار الثقافة بالوردانين مسرحية "عزيزة ويونس صنقرية" للمخرج ناصر العكرمي، وفي دار الثقافة بوحجر مسرحية" عشية رائعة" للمخرج رضا بوقديدة.