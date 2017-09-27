رابطة ابطال افريقيا - تخصيص 15 الف تذكرة لاحباء النجم الساحلي امام الاهلي المصري
Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات -
اعلن قيس غزارة رئيس لجنة احباء النجم الساحلي عن تخصيص 15 الف تذكرة لاحباء فريق جوهرة الساحل للمباراة امام الاهلي المصري يوم الاحد المقبل (س 18 و30دق) بالملعب الاولمبي بسوسة لحساب ذهاب الدور نصف النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
واضاف نفس المصدر انه حصة احباء الفريق المصري ستكون في حدود الف تذكرة مبينا في نفس الوقت ان عملية بيع التذاكر ستنطلق بعد ظهر يوم الجمعة.
وتابع انه في اطار الحرص على تامين كافة اسباب النجاح التنظيمي لهذه المباراة فقد تقرر فتح ابواب الملعب انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر على ان تغلق قبل ساعة من انطلاق المقابلة اي الساعة الخامسة والنصف مساء.
Publié le:2017-09-27 19:08:57
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Par:mandhouj (France )
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