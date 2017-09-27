Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - lissabr Hdoud  
Politique|

وزير العدل يلتقي وفدا عن البنك الدولي

Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات - التقى وزير العدل غازي الجريبي صباح اليوم الاربعاء، وفدا عن البنك الدولي يتقدمه أنطونيوس توني فيرهايجن مدير مكتب البنك الدولي بتونس، وفق بلاغ لوزارة العدل.
وتمحور اللقاء حول واقع برامج التعاون القائمة بين وزارة العدل والبنك الدولي وضرورة المضي في دعمها وتعزيزها، لاسيما بعد المصادقة على عدد من القوانين والتشريعات الجديدة ذات الصبغة الاقتصادية بهدف تعزيز قدرات الاقتصاد التونسي و تمتين الأطر القانونية الداعمة للاستثمار فيه .
كما مثّل اللقاء فرصة للتطرق إلى المسائل المتصلة بدعم مجهودات الدولة التونسية لاسترجاع الأموال المنهوبة والآليات الكفيلة بتجاوز الصعوبات المرتبطة بهذا الملف.



Publié le:2017-09-27 12:28:16

  
  
  
  
festival-3569ad2b4b3cc7102b7bedbf99012c7f-2017-09-27 12:28:16





0 de 0 commentaires pour l'article 148266



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12822,0

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 2,91932 DT        1$ =2,44859 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   830,6 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148266 348|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires