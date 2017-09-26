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وزيرة دنماركية تنشر رسما مسيئا للنبي الكريم على فيسبوك

Mardi 26 Septembre 2017
وكالات - نشرت وزيرة الهجرة الدنمركية اليوم الثلاثاء على "فيسبوك" لقطة لشاشة جهاز الكمبيوتر اللوحي الخاص بها تظهر رسما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان من بين الرسوم الساخرة التي فجرت حالة من الغضب بين المسلمين في جميع أنحاء العالم منذ أكثر من عقد.

وتأتي التدوينة على "فيسبوك" كرد فعل على قرار متحف سكوفجارد في فيبورج بالدنمارك عدم عرض الرسم في معرض جديد عن التجديف منذ حقبة الإصلاح.

وكتبت الوزيرة إنجر ستويبرج وزيرة الهجرة والتكامل في تدوينتها: "هذا اختيار المتحف الخاص ولديهم كامل الحق في ذلك لكن أعتقد أنه أمر مشين".


نشرت وزيرة الهجرة الدنمركية اليوم الثلاثاء على "فيسبوك" لقطة لشاشة جهاز الكمبيوتر اللوحي الخاص بها تظهر رسما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان من بين الرسوم الساخرة التي فجرت حالة من الغضب بين المسلمين في جميع أنحاء العالم منذ أكثر من عقد.

وتأتي التدوينة على "فيسبوك" كرد فعل على قرار متحف سكوفجارد في فيبورج بالدنمارك عدم عرض الرسم في معرض جديد عن التجديف منذ حقبة الإصلاح.

وكتبت الوزيرة إنجر ستويبرج وزيرة الهجرة والتكامل في تدوينتها: "هذا اختيار المتحف الخاص ولديهم كامل الحق في ذلك لكن أعتقد أنه أمر مشين".

Publié le:2017-09-26 15:39:48

  
  
  
  
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