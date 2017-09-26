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Sport

اسرة تدريب كرة القدم التونسية تفقد احد رموزها في السبعينات والثمانينات احمد مسلم

Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات - فقدت اسرة كرة القدم التونسية احد رموز مدرسة التدريب التونسية في بداية السبعينات المربي والاستاذ والمدرب احمد مسلم الذي وافاه الاجل المحتوم يوم امس بعد صراع طويل مع المرض.

عرف الفقيد بدماثة الاخلاق وطيب المعشر وهو من جيل المدربين اللذين جمعوا في مسيرتهم بين الجانب التربوي والفني في التعاطي مع تاطير الناشئة في المؤسسات التربوية وفي الجمعيات الرياضية .
باشر مهام التدريب خلال عقدي السبعينات والثمانيات وانتهت مسيرته مع التدريب مبكرا نسبيا.
شغل مهام مدرب ومدير فني وكان وراء تركيز اسس فرق كرة القدم في عدة اندية عريقة في مختلف جهات البلاد .

انتقل احمد مسلم من الجنوب الشرقي الى الجنوب الغربي الى تونس العاصمة والى الشمال .

درب مختلف الاصناف في عدد كبير من الاندية في تونس العاصمة وتولى المهام الفنية في اندية جمعية جربة وترجي جرجيس واولمبيك مدنين واتحاد تطاوين وجريدة توزر والاهلي الماطري وغيرها.

Publié le:2017-09-26 10:21:08

  
  
  
  
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