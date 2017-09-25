انتخب الالمان احفاد هيغل و ليبنيتز و ابناء هابرماس مجددا انجيلا ميركل مرشحة الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ لولاية رابعة ،، للاشارة فقد وصفت الاعلامية فاطمة الكراي المراة الحديدية انجيلا ميركل خلال زيارتها لتونس مؤخرا بانها لا تفقه شيئا في السياسة .. و من مفارقات هذا الزمن ان الالمان اصحاب الفلسفة الواقعية و الاخلاقية و المادية الجدلية و صناع ال BMW و المرسيدس لا علاقة لهم بالذكاء بعد انتخابهم امراة غير ذكية لقيادتهم .. طبعا اختار الالمان امراة تخدمهم و لم يختاروا رجلا يخدم بهم ، اختاروا المراة التي تقود الاتحاد الاوروبي و التي زارها ايمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية و قال وقتها ان اوروبا ستكون اقوى بوجود ميركل و رئيس فرنسا الشاب .
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العجيب ان الكثير من اعلاميينا يجهلون الجغرافيا السياسية و توازنات السياسة الدولية حتى صرنا نتابع فنتازيا غريبة خلال المواعيد السياسية للدول الكبرى من تحاليل حلزونية تثير الاستغراب .
و صرنا نتساءل ، لماذا لا ينتخب نساء تونس امراة لقيادتهن و يفضلن انتخاب رجل يتاجر بقضاياهن ؟؟ لعلّه الذكاء ،،
Publié le:2017-09-25 23:29:05
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
Sur:بين انجيلا ميركل و فاطمة الكراي