السّيـــــــــــاسة إحتراف موش دزّان أكتاف

مدوّن و صحفي
للأسف – سياسيّا – في بلادنا أصبحنا نمرّ بزمن التوافقات المشبوهة و الصفقات المصلحيّة و تنفيذ الأجندات و الضغوطات و الإنحناء للإملاءات و لم نصل بعد إلى استراتيجيّة واضحة تقوم على الإخلاص لهذا الوطن و تنبني على أسس علميّة و عمليّة تعمل على زحزحة و حلحلة الواقع الرّاهن للدّفع نحو الأفضل و لو بعد حين ...
فالمتابع للشأن التونسي يلاحظ جيّدا الفراغ الذي أصبح يلفّ المشهد السياسي هذه الأيّام و خواء الحراك الجدّي في التعاطي مع الشؤون الدّاخليّة و الخارجيّة للبلاد ، بل إنّ انعدام ((الفعْل السياسي)) هو السّمة المسيطرة ، كانّما توقّفت كلّ دواليب السياسة في هذه البلاد و اختفى كلّ من أوكل لهم أدارتها و تسييرها ، فقط هي الرّعونة و السقوط الأخلاقي- السّياسي لبعض شاغلي المشهد ، رغاءٌ و غوغاءٌ و تسريبات ومتناقضات يتعاطاها وكلاء انتسبوا خطأً للسياسة و انخرطوا في سباق محموم للإستيلاء على السلطة أينما كانت في مفاصل الدولة باعتبارها الطريق الأسرع للثراء و الجاه .
لهذا و أكثر صار المشهد السّياسي التّونسي و ما يتّصل به مشهدا مشوّها غوغائيّا و اعتباطيّا ، وسيضلّ كذلك إلى أن يفيء الجميع إلى العنوان الأكبر و الأوحد وهو المصلحة العليا للوطن التي يجب أن تنتفي معها كلّ شذوذات الترضيات و التوافقات و الصفقات . سيضلّ كذلك إلى أن يبتعد هذا الحراك السياسي عن شغل التياسة و يحترف عيْنَ السّياسة.
هذا الإنخفاض في التعاطي السّياسي ورعونة التفاعل زائد وعي جماهيري يتابع بخيبات أمل متتالية ولّد أزمات ثقة بين كثير من هؤلاء الشّاغلين للمشهد السّياسي سواء على مستوى الأحزاب أو الأشخاص وخلق خصوصا عند الشّعب مللا من السّياسة والسّياسيين الذين باتوا عنده - معظمهم - في حكم الفشلة والنصّابين بعيدين عن أن يكونوا سياسيّن بحق و أبعد منه أن يكون بينهم رجل دولة بمعايير الأعراف السياسيّة ،،،
السّياسة ليست ميركاتوات و تكمبينات و مقايضات ، السّياسة فعل و إنجاز و مواقف ،،، السّياسة إحتراف ، موشْ دزّان أكتاف ....
Publié le:2017-09-25 20:42:06
Par:averoes (Saudi Arabia ) Par Mobile
Sur: منظمات وطنية وجمعيات تندد بـ''انتهاك" استقلالية الجامعة وتطالب سلطة الإشراف باتخاذ الإجراءات اللازمة