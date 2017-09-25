Publié le:2017-09-25 17:32:39
الرابطة الوطنية تقرر : تأجيل مباريات الجولة 6 من الرابطة المحترفة الاولى
Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في بلاغ اليوم الاثنين عن "تأجيل مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى التي كانت مبرمجة ايام 29 و30 سبتمبر و 1 اكتوبر الى موعد لاحق".
Publié le:2017-09-25 17:32:39
Publié le:2017-09-25 17:32:39
festival-f8188887d8f0091ba92534a09d1fa680-2017-09-25 17:32:39
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