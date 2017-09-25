Radio Babnet Tunisie  On Air: Jebali - Dart El Ayyam  
Sport

الرابطة الوطنية تقرر : تأجيل مباريات الجولة 6 من الرابطة المحترفة الاولى

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في بلاغ اليوم الاثنين عن "تأجيل مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى التي كانت مبرمجة ايام 29 و30 سبتمبر و 1 اكتوبر الى موعد لاحق".



Publié le:2017-09-25 17:32:39

  
  
  
  
festival-f8188887d8f0091ba92534a09d1fa680-2017-09-25 17:32:39





0 de 0 commentaires pour l'article 148174



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13052,1

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,92150 DT        1$ =2,43853 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   851,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab






Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148174 437|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires