Publié le:2017-09-25 15:34:56
دورة ووهان - انس جابر تخرج من الدور الاول
Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر (88 عالميا) من الدور الاول لدورة ووهان الصينية التي تقام من 25 سبتمبر الى غاية 1 اكتوبر اثر انهزامها اليوم الاثنين امام التشيكية بربورا ستريكوفا (25 عالميا) بنتيجة 1-6 و3-6 .
Publié le:2017-09-25 15:34:56
Publié le:2017-09-25 15:34:56
festival-852a7c73f7877c28ed4f404c158f8408-2017-09-25 15:34:56
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