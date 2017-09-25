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Sport

دورة ووهان - انس جابر تخرج من الدور الاول

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر (88 عالميا) من الدور الاول لدورة ووهان الصينية التي تقام من 25 سبتمبر الى غاية 1 اكتوبر اثر انهزامها اليوم الاثنين امام التشيكية بربورا ستريكوفا (25 عالميا) بنتيجة 1-6 و3-6 .



Publié le:2017-09-25 15:34:56

  
  
  
  
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