الانتخابات الجامعية.. لا جديد يذكر بل قديم يعاد

ينطلق هذا الأسبوع "مهرجان" تجديد الهياكل الجامعية في كامل ربوع الوطن ابتداء من مجالس الأقسام و مديريها إلى المجالس العلمية والعمداء و مديري المدارس والمعاهد العليا وصولا إلى مجالس الجامعة ورؤسائها. لقد صدرت الرزنامة بعد أن صدر القانون الذي أبى أن يواكب جهد الوزارة و جهد عديد الطاقات الجامعية التواقة الى الديمقراطية والتمثيلية الحقيقية. القانون الجديد وان احتوى على بعض التغييرات مقارنة بالنص القديم لم يواكب التغييرات لتي تشهدها الجامعة التونسية في عدد الأساتذة بأصنافهم ولم يعترف بالتناصف كقيمة مجتمعية فرضتها ثورة الحرية والكرامة و لم يستجب أيضا لمنسوب الديمقراطية الذي أصبح عاليا والتونسي يشهد بين الفينة والأخرى انتخابات تتلوها انتخابات أخرى يسمح له بإبداء رأيه والانتصار إلى برنامج معين أو نمط اجتماعي ما أو لون سياسي بعينه.
يمنح القانون الجديد فيما يمنح الحق لمديري الأقسام حق التصويت ساعة انتخاب العميد أو المدير و ينظّم أيضا جلسات عامة يتقدم فيها المترشحون لادارة المؤسسة ببرامجهم الانتخابية فتكون فرصة لتبادل وجهات النظر و الاستفسار عن شواغل الإطار التعليمي والبحثي. عدا ذلك يكرس القانون المستنسخ من النظام القديم الانتخاب على أساس الصنف و يحصر تمثيلية المجالس العلمية في الأقسام الكبيرة العدد دون غيرها. هنالك تتوه اختصاصات بعينها رغم حداثتها وأهميتها على عديد المستويات المعرفية والاقتصادية و الاجتماعية فلا ينشغل بها أحد ولا يهتمّ لمشاغلها و بحوثها وطلبتها. هبْ أن مؤسسة ما تدرّس الهندسة وفيها قسم حديث مختص بالنانوتكنولوجيا و ترتاده أعداد هامة من الطلبة وفيه بضع أساتذة مشهود لهم بالكفاءة العلمية ولهم علاقات دولية مع عدد من الجامعات المرموقة، هل يمنحهم القانون الجديد تمثيلية هامة تمكّن من الاقلاع من قاع الرتابة العلمية والبحثية التي تشهدها عديد مدارس المهندسين؟
لن نطمح بمثل هذا القانون لبلوغ الأفضل بل سنرضى بالتصنيفات العالمية لجامعاتنا التي تأتي في آخر السلّم، إذ يكرّس القوة العددية سواء كانت نتيجة حتمية لتكتلات ايديولوجية أو سياسية أو جهوية وفي بعض الأحيان عائلية اذ يتوارث الابن عن أبيه مخبرا أو إدارة قسم. لكنّ المؤكد لدى الجميع أن لوبيات الفساد في الجامعة بأنواعه ستشتغل كالعادة بأقصى سرعة لتحصيل مكانتها بعد أن أوجست خيفة لمّا أومأ الوزير باعتماد قانون أكثر ديمقراطية. هذه اللوبيات المعلومة لدى الوزارة ولدى عدد كبير من متابعي الحالة الجامعية المتردية تشتغل بكل الوسائل فتحصد أصوات ممثليها بكافة طرق الترغيب والترهيب فهناك المأموريات بالخارج و الملتقيات العلمية المنتشرة في أصقاع العالم و هناك الترقيات واللجان و المناقصات و كل ربح قد يستفيد منه الفرد دون وجه حق بل عن طريق المحاباة و الانتصار لفريق علمي أو بحثي ما دون سواه. أضف الى ذلك طفرة الأنانية التي يصرّ على اظهارها بعض الراغبين في العمادة أو رئاسة الجامعة حيث تستباح كافة الوسائل اللامشروعة على الأقل أخلاقيا في تحصيل تلك المكانة دون الاهتمام بمستحقات المرحلة الراهنة التي تتلخص في تعليم عال أكثر نجاعة تشغيلية و مكانة بحثية عالمية ترتقي بدرجة التصنيف بين جامعات العالم.
اليوم نفوّت فرصة تاريخية لانتخاب هياكل الجامعات وفق قانون ديمقراطي حداثي يحترم ثورة الحرية والكرامة كان سيصدر لولا تلكؤ القديم الذي أنهكه الارتطام الأيديولوجي و الارتباطات المشبوهة بالفساد العلمي و المالي. لكنّ حسن الاختيار و صدّ اللوبيات الفاسدة التي بانت رائحتها حتى عافها مرتادي الجامعة من إداريين وعملة وطلبة وبالطبع الأساتذة بأصنافهم، قد يقلّل من وطأة هذه الطغمة المستبدة في الجامعة التونسية و يسعى بتغيير ولو كان طفيفا للهياكل الجامعية فيتجدد الأمل الذي يأبى الأفول.
Publié le:2017-09-25 09:48:21
Par:mandhouj (France )
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