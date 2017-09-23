مباريات ودية - النادي البنزرتي يفوز على الملعب التونسي والملعب القابسي يسحق مكارم المهدية
Samedi 23 Septembre 2017
بــاب نــات -
في اطار الاستعداد لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستعود الى النشاط خلال الاسبوع القادم جرت مساء يوم السبت مجموعة من المقابلات الودية نجح خلالها بالخصوص النادي البنزرتي في الفوز على الملعب التونسي بهدف دون رد في العالية بامضاء الايفواري ابراهيما واتارا.
ومن جهته امطر الملعب القابسي شباك مكارم المهدية بخماسية نظيفة على ملعب قابس تداول عليها مروان تاج من ضربة جزاء ومالك كردة والغاني إيزاكا ابودو (ثنائية) ومحمد علي بالروبة.
وفي المقابل حسم التعادل لقاء الاتحاد المنستيري ونجم المتلوي على ملعب مصطفى بن جنات بهدف في كل شبكة.
سجل للاتحاد المنستيري عثمان السعيدي من ركلة جزاء ولنجم المتلوي عماد المنياوي من علامة الجزاء ايضا.
Publié le:2017-09-23 19:27:19
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Par:mandhouj (France )
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