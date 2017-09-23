رابطة ابطال افريقيا - النجم في سوسة امام حتمية الانتصار .. والعبور

وقد يجد زملاء ايمن البلبولي بمناسبة استضافتهم لاهلي طرابلس الليبي انفسهم في موقعة حاسمة ورهان حساس باعتبار ان النتيجة البيضاء للقاء الذهاب في ملعب برج العرب بالاسكندرية منذ اسبوع لم ترض احباء النجم خاصة امام كثرة الفرص المهدورة والتي جعلت ابواب التاهل الى المربع الذهبي مفتوحة على مصراعيها. الا ان فريق جوهرة الساحل الذي سيكون مدفوعا بجماهيره لن يساوم في النتيجة النهائية للقاء اي الانتصار والتوقيع على وثيقة العبور الى نصف النهائي.
وستحمل مباراة الاحد تحديات جمة بالنسبة للمدرب الفرنسي "هوبار فيلود" الذي يبدو على صفيح ساخن على خلفية بعض الاختيارات الفنية والتكتيكية التي كانت مصدر وابل من الانتقادات .. امام اصرار الفني الفرنسي على تثبيت بعض العناصر في التشكيلة الاساسية وهي تمر بفترة فراغ على غرار اللاعب علية البريقي الذي لاح بعيدا منذ فترة غير قصيرة عن المستوى الذي ظهر به خلال الموسمين الاخيرين وكذلك الشان بالنسبة لايهاب المساكني الذي قد يتغيب عن المباراة المرتقبة لاسباب صحية وربما سيترك مكانه لسليم بن بلقاسم في حين تبدو الاستمرارية السمة البارزة لتشكيلة النجم في الدفاع ومنطقة وسط الميدان مع امكانية التعويل على محمد امين الشرميطي في المباراة لتعويض البرازيلي "اكوستا" الذي اقصي في لقاء الاسكندرية.
ومن جهته ابدى المدرب المصري طلعت يوسف الذي يشرف على الدكة الفنية لاهلي طرابلس الليبي في اخر تصريحاته قبل اللقاء "تفاؤلا بتحقيق نتيجة ايجابية" في اولمبي سوسة مبينا انه "درس جيدا خصائص النجم الساحلي اي مكامن قوته و ضعفه من اجل وضع الرسم التكتيكي المناسب" لتجاوز عقبة فريق جوهرة الساحل.
وستعرف التشكيلة الاساسية لاهلي طرابلس الليبي عودة الظهير الايمن التونسي سامح الدربالي بعد غيابه عن لقاء الاحد المنقضي في حين يواصل المهاجم انيس سلتو احتجابه لاسباب صحية.
ويذكر ان مباراة النجم الساحلي واهلي طرابلس الليبي التي سيحتضنها اولمبي سوسة بداية من الساعة السادسة والنصف مساء سيديرها الحكم الزامبي جاني سيكازوي.
Publié le:2017-09-23 11:00:08
Par:machmoumelfol (Tunisia ) Par Mobile
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