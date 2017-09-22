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Sport

رونالدو وميسي ونيمار في اللائحة النهائية لجائزة أحسن لاعب في العالم

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن ثلاثة لاعبين سيتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2017 وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

ويعتبر رونالدو من أقوى المرشحين لإحراز هذه الجائزة بعد قيادته فريقه ريال مدريد الاسباني الى التتويج ببطولة اسبانيا والكأس الممتازة الاسبانية ورابطة أبطال أوروبا والكأس الممتازة الأوربية الموسم الماضي.

وكان رونالدو قد توج بالجائزة العام الماضي أيضا بعد قيادته منتخب بلاده البرتغال الى الفوز ببطولة أوروبا 2016 وريال مدريد الى رابطة أبطال اوروبا.

من جهته، سجل ميسي 54 هدفا لبرشلونة الموسم الماضي وقاده الى إحراز كأس اسبانيا، كما استهل الموسم الحالي بطريقة رائعة بتسجيله 12 هدفا في أول ثماني مباريات في مختلف المسابقات لفريقه.
أما نيمار فقد فاز مع فريقه السابق برشلونة بكأس اسبانيا قبل أن ينتقل الى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون أورو.
وسيعلن اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في حفل يقام في لندن في 22 أكتوبر.

Publié le:2017-09-22 19:14:50

  
  
  
  
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