ميليشيات حفتر تستبيح قرطاج ..

نصرالدين السويلمي
استباح قائد ميليشيات طبرق خليفة حفتر تونس لفظيا حين صنفها ضمن الاعداء الطامعين في ثروات ليبيا ، ثم استباح اراضيها وتعدى على رمزيتها حين اقتحمت ميليشياته مطار قرطاج واجبرت الرئاسة التونسية على تقديم تبريرات ذليلة عليلة مسقطة كان الصمت اهون منها بكثر ، حيث قدم الناطق باسم الادارة العامة للأمن الوطني انيس المقعدي ما سمي بالتبرير الفضيحة ، لما تحدث عن الفيديو الاستعراضي الذي يشبه اساليب "داعش" والذي تم تصويره في تونس على هامش الزيارة المشبوهة مؤكدا ان "المقاطع المصورة في تونس هي جزء من بروباغندا إعلامية موجهة إلى الداخل الليبي " !!!!! أي نعم هكذا ورد التبرير من المصدر ! من ادارة تابعة للقصر السيادي الاول في البلاد ! ميليشيات ليبية متناحرة تستعمل تونس وقصورها السيادية ومطاراتها في صراعها الاعلامي ، علينا ان نصدق أن تونس الثورة والكرامة اصبحت مطية لتمرير رسائل اعلامية مشفرة واخرى معلنة ، والعجيب ان السجال المخزي الذي دار على اراضينا لم يكن بين الدول ومخابراتها ولكن بين الفرق المسلحة وميليشياتها .
لم يكتفي انيس المقعدي بذلك وانما اعترف بلا خجل بان "4 أمنيين بالزيّ المدني فقط رافقوه إلى قصر قرطاج للقاء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي" ، أيْ نعم قال "فـــــقط" هكذا وردت على لسانه !! 4 عناصر من ميلشيات مجرم الحرب محمود الورفلي دخلت قصر قرطاج بعد ان اصر المشير على ذلك ، وللتذكير كان المشير ينوي اصطحاب المزيد لولا ان حماة قرطاج تاكدوا ان المشهد سيحول الضاحية الشمالية الى ما يشبه ضواحي مصراتة .
الاعلام الذي تعامل مع انتهاك مليشيات حفتر للتراب الوطني ومؤسساتنا السيادية بلطف يغلب عليه التجاهل والتعويم ، هو نفسه الذي يروج لدعاية لقاء الغنوشي مع احد اعضاء حزب والعدالة والبناء المعتمد في ليبيا ، ولنتصور كيف سيكون رد الاعلام والنخب والاحزاب لو استقبل المرزوقي رئيس فصيل ليبي مع 4 من ميليشياته في القصر ، وسمح بتلك الاستعراضات في المطار الاول وخرج منصر او الدايمي ليؤكد للاعلام ان ما يحدث فوق بلادنا من استعراضات "ميليشياوية" لا يعنينا وانما هي رسائل للداخل الليبي !!!
وحتى لا ننساق وراء المساجلات التي تدور بين النشطاء الليبيين الموالين لهذا الفصيل او ذاك ،علينا التثبت من الاخبار التي تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا وتؤكد ان ضمن الميليشيات المرافقة لحفتر عناصر متورطة في المذابح وتوجد لها مقاطع فيديو على موقع يوتوب ، ثم والاهم علينا التاكيد ان وحدات الامن التونسية بمختلف تشكيلاتها قادرة على حماية كبار رؤساء الدول عند تواجدهم في بلادنا وليست في حاجة الى المساعدة من اي جهاز رسمي محترف ناهيك عن الاستعانة بميليشيات متناحرة متورطة في الدم الى النخاع .
Publié le:2017-09-22 18:01:36
Par:karimyousef (France )
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