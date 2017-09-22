وفاة ليليان بيتنكور أغنى امرأة في العالم وريثة إمبراطورية لوريال العالمية للتجميل

وقالت العائلة في بيانها إن ليليان توفيت في منزلها "بهدوء وسلام" أثناء الليل.
وبحسب تقديرات رسمية فقد بلغت ثروتها الخالصة 40 مليار دولار، العام الحالي 2017، وكانت قد احتلت من قبل المرتبة الأولى كأغنى سيدة في العالم.
وتخلت ليليان عن موقعها في مجلس إدارة الشركة منذ 2012، ورغم انها نادرا ما كانت تظهر في المناسبات العامة إلا انها تصدرت الأخبار بعد ورود اسمها في قضية استغلال كبيرة بعد تشخيص إصابتها بمرض الخرف.
وقال رئيس الشركة ومديرها التنفيذي جان بول أجون، في بيان رسمي "ليليان بيتنكور كانت محل تقدير كبير من الجميع، لأنها كانت تهتم دائما بلوريال، الشركة وموظفيها أيضا، وكان لها دور في نجاحها وتطويرها".
وأضاف "لقد شاركت هي شخصيا في نجاح الشركة طوال سنوات عديدة. لقد تركتنا إمرأة عظيمة في عالم الجمال ولن ننساها أبدا".
صراع قضائي
وشهد عام 2007 أزمة وصراعا علنيا بين وريثة لوريال وابنتها فرانسواز بيتنكور مايرز.
ورفعت فرانسواز دعوى قضائية بعد مخاوفها من أن والدتها تتعرض لاستغلال من جانب المحيطين بها في ظل تراجع حالتها الصحية.
وتم الكشف عام 2008، عن تلقي المصور فرانسوا ماري بانيي، صديق ليليان بيتنكور هدايا عينية قيمتها مئات الملايين من الدولارات، وكان من بينها لوحات للفنان بيكاسو بالإضافة إلى جزيرة مساحتها 670 فدانا في سيشل.
وقالت الابنة إنها اتخذت إجراءات قانونية ضد المصور بعد أن أخبرها طاقم العمل في منزل والدتها أن هناك مزاعم عن اعتزامها تبنيه.
وعادت العلاقة بين الأم وابنتها إلى طبيعتها عام 2010، كما أمر قاضي فرنسي بوضع الأم تحت رعاية عائلتها بسبب تدهور صحتها.
Publié le:2017-09-22 08:14:43
Par:zama9tel (Tunisia )
Sur: تونس تتكفل بتأمين إجلاء التونسيين المتضررين من الإعصار بجزيرة ''سان مارتن''