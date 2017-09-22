Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Thawrat-El-Shak  
Monde

كيم: ترامب ''مختل عقليا'' و''سأدفعه غاليا'' ثمن تهديده كوريا الشمالية

Vendredi 22 Septembre 2017
وكالات - وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الجمعة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"المختل عقليا"، متوعدا بأنه سيجعله "يدفع غاليا ثمن" التهديدات التي أطلقها من على منبر الأمم المتحدة الثلاثاء بتدمير كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله "سأجعل الرجل الذي يشغل منصب القائد الاعلى في الولايات المتحدة يدفع غاليا ثمن خطابه الداعي إلى التدمير الكامل لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية" الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.



Publié le:2017-09-22 07:29:35

  
  
  
  
festival-ef72bbc906a2b152f7b8d4bf90c362f8-2017-09-22 07:29:35





0 de 0 commentaires pour l'article 148014



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13049,0

  • (20 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,91654 DT        1$ =2,43999 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 sept)   868,3 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab






Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148014 271|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires