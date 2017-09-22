كيم: ترامب ''مختل عقليا'' و''سأدفعه غاليا'' ثمن تهديده كوريا الشمالية
Vendredi 22 Septembre 2017
وكالات -
وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الجمعة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"المختل عقليا"، متوعدا بأنه سيجعله "يدفع غاليا ثمن" التهديدات التي أطلقها من على منبر الأمم المتحدة الثلاثاء بتدمير كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله "سأجعل الرجل الذي يشغل منصب القائد الاعلى في الولايات المتحدة يدفع غاليا ثمن خطابه الداعي إلى التدمير الكامل لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية" الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
Publié le:2017-09-22 07:29:35
festival-ef72bbc906a2b152f7b8d4bf90c362f8-2017-09-22 07:29:35
Par:Nouri (Switzerland )
Sur:15 سيارة إسعاف..الاعلام الاماراتي يتهم التونسيين بالسخرية من المعونة القطرية لبلادهم