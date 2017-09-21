15 سيارة إسعاف..الاعلام الاماراتي يتهم التونسيين بالسخرية من المعونة القطرية لبلادهم

يواصل الاعلام الاماراتي هجمته على تونس مرة باستعمال اليد المحلية واخرى باستعمال المرتزقة الذين اختاروا غير سبيل الوطنية ، في هذا السياق ادّعت صحيفة الاتحاد على لسان او بقلم الصُحَيْفيّ المتونس "ســ - جــ" ان نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في تونس سخروا من المعونة القطرية لبلادنا والمتمثلة في 15 سيارة اسعاف ، ولان الصحَيْفي المذكور لا يحسن تخريج الكذب ولا يتقن نسج الاشاعة الذكية ويحبذها غبية بلهاء فقد زعم ان النشطاء في تونس يطلقون على السلطة في قطر نظام "الحمدين" ! بينما الكل يعلم ان هذا المصطلح انتجته دول الحصار واعلامها كنوع من الحرب النفسية على النظام القطري ، ولا دخل للساحة التونسية وحتى الساحة العربية به ، ولكن وفي سياق توظيف مصلحة تونس لصالح "الغرفة" الخبيثة استنقصت الصحيفة من قيمة المعونة وادعت ان التونسيين سخروا منها ، وكأنهم يحذرون قطر وغيرها من الدول من مغبة مساعدة تونس وان فعلوا فان الجزاء سيكون السخرية والاستهتار .
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ونحن بدورنا نطلب من الامراء في دولة الامارات اثبات نواياهم الحسنة بالتودد الى تونس بمعونات تفي بالحاجة اكبر بكثير من تلك القطرية التي لا تفي بالحاجة على حد قولهم ، ساعتها قد نراجع مواقفنا في العائلة المنفّطة وفي طبولها الجوفاء المخرومة التي ما فتئت تبيع وطنها بـــ"دوليرات" معدودات و تسخّر أنفسها الذليلة للطعن في ثورة اشاد بها العالم .
هكذا يتم توظيف اليد العاملة التونسية في كتابة نصوص عميلة ولخدمة اجندات اسرة حاكمة عندما ولد جدهم الاول في الخلاء وتحت خيمة متآكلة كانت تونس قد فرغت من كتابة اول دستور عربي سنة 1861 ، ذلك الدستور الذي اقر فيه الفصل 11 بمسؤولية الباي السياسية امام المجلس الاكبر " الملك مسؤول في تصرفاته أمام المجلس الأكبر إن خالف القانون "، اما حين شرعت الاسرة الاماراتية المالكة في تشكيل اخبث غرفة عمليات شهدتها المنطقة العربية على مر الازمان ، كان الثلاثي رئيس الدولة التونسية محمد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة على العريض ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر يوقعون رغم انف الاعراب على اول دستور تونسي بعد الثورة وفي ظل سلطة الشعب.
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ان لم يستحي غلام النفط الارعن من تجنيد الحثالة للإساءة الى تونس ، وان لم يستحي من ثورة استثنائية شدت اليها العالم ، ان لم تستحي زائدة ابو ظبي الدودية من الشعب الذي يسطّر ملحمة الخروج من رذيلة الشمولية الى فضيلة الارادة الشعبية ، ان لم يستحي هذا الورم من كل تلك المُثل ، ألا يستحي من دستور خيرالدين الذي كتب حين كان جده الاول في صلب الأب الاول ، الا يقف هذا الكائن النفطي وجواريه وعبيده المتونسين امام مرآت التاريخ ويمعنوا التركيز في جغرافيا تونس وتاريخها ، الا يخجل هذا العتل الزنيم حين يطل على ذاكرة تونس من نظرات الدغباجي الثاقبة وتقاسيم حشاد الواثقة؟
Publié le:2017-09-21 21:38:50
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur:15 سيارة إسعاف..الاعلام الاماراتي يتهم التونسيين بالسخرية من المعونة القطرية لبلادهم