المرأة بربع عقل».. داعية سعودي يثير غضب الناشطين بـ«تويتر»

وعلى موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، تصدر الوسم”#الحجري_النساء_بربع_عقل”، في إشارة إلى حديث الداعية السعودي سعد الحجري الذي أثار غضب وانتقاد عدد كبير من مواطنيه خلال محاضرة دعوية فيما يبدو.
ويقول الحجري وهو عضو بارز ومسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة عسير، إن المرأة ناقصة عقل ودين، وهي بنصف عقل في الأساس، وعندما تذهب للسوق تصبح بربع عقل.
وكان الحجري يتحدث عن قضية السماح للنساء بقيادة السيارة في السعودية، إذا يرى أنه لايجوز منحها رخصة قيادة كونها بربع عقل، مستشهداً بأن المرور السعودي لايمنح الرجل رخصة مرور مالم يكن بعقل كامل.
وقوبل تفسير الحجري الذي درس على يد كبار علماء المملكة، بردود غاضبة ومنتقدة وبعضها يستند لتفسيرات علماء معروفين وسط محاولة عدد قليل من المغردين الدفاع عنه بالإشارة إلى أن حديث الداعية مجتزأ من سياقه الكامل.
وقال الناشط والمدون السعودي البارز، حماد الشمري، معلقاً على الوسم “#الحجري_النساء_بربع_عقل ” “هذا الفكر مريض بالانفصام نتاج موروث متخلف، فهو يرى المرأة ناقصة تارة ويرى الجنة تحت أقدامها تارة، فكر مشوّه ورجعي”.
وأشار المغرد عبدالله المالكي إلى حديث سابق للداعية الحجري عن النساء أيضاً بالقول: “هو نفسه الشيخ الذي قال إن ليس للمرأة مصلحه في مشاهدة المباريات غير فخوذ اللاعبين”.
وكتب المغرد سعود الجريّد في سياق مشابه: “قانون الحجري 1: دامها تصلي 115 والرجل 150 من الطبيعي يكون عقلها ناقص، قانون الحجري 2: المرأة تتابع أفخاذ اللاعبين”.
وعلق الكاتب والناشط السعودي وليد الظفيري بالقول: “عندما تصبح المرأة فوبيا في المجتمعات الذكورية فلا تستغرب أن تجد أحدهم يصفها بربع عقل”.
Publié le:2017-09-21 11:37:58
Par:hamedmeg (Tunisia )
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