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أمير قطر: صمدنا بوجه الحصار ونرفض التدخل بشؤوننا

Mardi 19 Septembre 2017
وكالات - جدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء دعوته لحوار غير مشروط مع دول الحصار على أساس الاحترام المتبادل للسيادة، وأكد أن الشعب القطري صمد في وجه الحصار المفروض عليه ورفض الإملاءات بعزة وكبرياء.
وقال الشيخ تميم "أقف هنا وبلدي وشعبي يتعرضان لحصار جائر مستمر فرضته دول مجاورة منذ الخامس من يونيو (حزيران) الماضي".
وذكر أمير قطر أن "ثمة دولا تبيح لنفسها ليس فقط الاعتداء على دولة جارة، بل تعتقد أن حيازتها للمال تؤهلها للضغط على دول أخرى وابتزازها". وأكد أن تلك الدول "يفترض أن تحاسب دوليا على ما قامت به".
وقال الشيخ تميم إن دول الحصار قامت بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده عبر الضغط على المدنيين بالغذاء والدواء وصلات الأرحام لزعزعة الاستقرار في دولة ذات سيادة، معتبرا ذلك أحد تعريفات الإرهاب.
وأضاف أمير دولة قطر أن دول الحصار لم تتدخل في شؤون بلاده فحسب بل وفي الشؤون الداخلية للعديد من الدول، وتتهم كل من يعارضها في الداخل والخارج بالإرهاب، ملحقة الضرر بالحرب على الإرهاب الذي أكد أن قطر تكافحه بشهادة المجتمع الدولي كله.

وجدد الشيخ تميم الدعوة إلى "حوار غير مشروط قائم على الاحترام المتبادل للسيادة"، وثمن مجددا وساطة دولة الكويت لحل الأزمة.
وقد بدأ أمير قطر كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالحديث عن مأساة مسلمي الروهينغا، ودعا حكومة ميانمار للاضطلاع بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية ووقف العنف ضد أبناء هذه الأقلية وإعادة اللاجئين منهم إلى أماكنهم ومنع التمييز ضدهم.

Publié le:2017-09-19 20:22:38

  
  
  
  
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