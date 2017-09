La Marsa : Le Serment d’Hippocrate a-t-il été bafoué à la Maison de Retraite ?

Mardi 19 Septembre 2017

Que sest-il pass la Marsa ?

Le Sermon dHippocrate Bafou ou des Allgations?





Publi le:2017-09-19 00:06:19

Ces derniers temps, une srie de scandales relatifs au comportement de quelques mdecins, dfiant toute thique, ont dfray les chroniques et indigns tous les tunisiens.Des comportements criminels qui mettent mal tous le corps mdical : Trafic de Mdicaments, Vol et Recel de produits pharmaceutiquesOn peut classer ces ignobles agissements dans la case CORRUPTION Laissons la justice suivre son cours !Ces dernier temps, est-on pass des agissements et des plus graves ? Le refus de traiter un patient.Un citoyen rpondant du nom de KM, rsidant la Maison de Retraite de la Marsa, cogre par le Ministre de la Femme, de la Famille et de lEnfance et lUnion Tunisienne de Solidarit Sociale (UTSS), dclare, avoir t ignor par le mdecin du centre...Ayant fait de la prison, pour ses convictions politiques, KM, sans ressources vivant dans lindigence et dans la prcarit totale, sest vu octroyer la place de rsident au centre, aprs une dmarche administrative qui nest pas de tout repos.Libr en faveur de lamnistie gnrale, il est avr que le citoyen KM tait de la mouvance islamiste.Selon les affirmations de KM, des affirmations consignes dans une lettre adresse au directeur du centre en date du 14 Septembre, et claudiquant car souffrant de douleurs insoutenables au pied, il dclare avoir t trait en sagouin par le mdecin soignant.Lettre adresse au directeur du centre.Quand un ou une mdecin a prt le Serment dHippocrate , texte fondateur de la dontologie mdicale, il est sage davoir des rserves avant de formuler toutes allgations son encontre.Pour rappel, la Dclaration de Genve de 1948, a labor une version moderne du Serment dHippocrate , et en 1949 un Manuel dthique mdicale a t labor et publi.En voici un extrait, qui sallie avec le contexte de ce billet :Je ne permettrai pas que des considrations d'ge, de maladie ou d'infirmit, croyance, d'origine ethnique, de sexe, de nationalit, d'affiliation politique, de race, d'inclinaison sexuelle, de statut social ou tout autre critre s'interposent entre mon devoir et mon patientÀ date, considration faite ltat de sant de KM, une association locale, a du le prendre en charge, en urgence, auprs dune clinique prive.Et de finir, quune enqute devrait tre diligente par les autorits concernes pour confirmer ou infirmer les dolances du citoyen KM Cest une autre affaire qui pourrait connaitre de multiples rebondissements.SI AVÉRÉS VRAIS, CES COMPORTEMENTS POURRAIENT AJOUTER UNE AUTRE COUCHE DE VULNÉRABILITÉ AU CORP MÉDICAL DÉJÀ EBRANLÉ PAR LES EFFETS NÉFASTES DES DERNIERS CRIMES DUNE PETITE MINORITÉ.DES CRIMES QUI ÉCARTENT DE LA PENSÉE ET DU CUR LA MOINDRE INDULGENCE.