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على القناة الوطنية: سامية عبو تغني لأم كلثوم
Dimanche 17 Septembre 2017
بــاب نــات
- ادت النائبة عن التيار الديمقراطي " سامية عبو" اغنية " انت عمري" على القناة الوطنية للفنانة المصرية " ام كلثوم".
وقد تفاعل جمهور البرنامج " مع سامية عبو قائلين ان صوتها ليس بمثل القوة التي يكون عليه اثناء مداخلاتها في مجلس الشعب.
Publié le:2017-09-17 22:02:21
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