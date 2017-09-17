على القناة الوطنية: سامية عبو تغني لأم كلثوم

Dimanche 17 Septembre 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-09-17 22:02:21

- ادت النائبة عن التيار الديمقراطي " سامية عبو" اغنية " انت عمري" على القناة الوطنية للفنانة المصرية " ام كلثوم".وقد تفاعل جمهور البرنامج " مع سامية عبو قائلين ان صوتها ليس بمثل القوة التي يكون عليه اثناء مداخلاتها في مجلس الشعب.