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Sport

كرة السلة: النجم الرادسي يحتضن النسخة القادمة لبطولة افريقيا للاندية البطلة 2017

Dimanche 17 Septembre 2017
بــاب نــات - منحت الكنفدرالية الافريقية لكرة السلة فريق النجم الرياضي الرادسي شرف استضافة النسخة القادمة لبطولة افريقيا للاندية البطلة اكابر والمقررة خلال شهر ديسمبر القادم وفق ما اعلنه الفريق اليوم الاحد عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.
وياتي هذا الحدث بعد ساعات قليلة من تتويج المنتخب التونسي لكرة السلة ببطولة افريقيا للامم رجال (الافروبسكيت 2017) والذي احتضنته تونس بالاشتراك مع السنيغال من 8 الى 16 سبتمبر الجاري.
وفاز المنتخب التونسي في لقاء الدور النهائي امس السبت على حامل اللقب المنتخب النيجيري بنتيجة 77-65.



Publié le:2017-09-17 21:41:02

  
  
  
  
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