في عندي ما نقلك: زوجة تكشف ان زوجها ليس سوى ابن اختها

وأكدت "فضيلة" ان الأمر دفعهما الى الطلاق بالتراضي مع الاتفاق في مرحلة أولى على مواصلة العيش معا.
وقد اتضح من القصة ان الزوجة أن لا ذنب لها ولا لزوجها في ما حصل وأنها تعيش مع عائلة ببن عروس آوتها نظرا لظروفها الصعبة مشيرة بأنها وجدت نفسها اليوم وحيدة بلا أي عائل ولا أبناء وتعمل معينة منزلية.
واستدعت الطليقة طليقها ملتمسة منه السماح لها بالسكن معه في نفس المنزل بعد أن تزوج مجددا اثر الحاح منها على اعادة بناء حياته.
وقد رفض الطليق السماح لها بالاقامة معه متذرعا بان زوجته الجديدة ترفض ذلك رفضا قاطعا.
Publié le:2017-09-16 11:51:50
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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