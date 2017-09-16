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في عندي ما نقلك: زوجة تكشف ان زوجها ليس سوى ابن اختها

Samedi 16 Septembre 2017
بــاب نــات - بث برنامج " عندي ما نقلك" على قناة الحوار التونسي قصة مثيرة للجدل لسيدة تدعى " فضيلة" اكتشفت هي وزوجها بعد 40 سنة من الزواج دون إنجاب ابناء أن علاقة نسب من الرضاعة تجمع بينهما وأن الزوج ليس سوى ابن أخت زوجته وأنها بالتالي خالته من الرضاعة.

وأكدت "فضيلة" ان الأمر دفعهما الى الطلاق بالتراضي مع الاتفاق في مرحلة أولى على مواصلة العيش معا.

وقد اتضح من القصة ان الزوجة أن لا ذنب لها ولا لزوجها في ما حصل وأنها تعيش مع عائلة ببن عروس آوتها نظرا لظروفها الصعبة مشيرة بأنها وجدت نفسها اليوم وحيدة بلا أي عائل ولا أبناء وتعمل معينة منزلية.


واستدعت الطليقة طليقها ملتمسة منه السماح لها بالسكن معه في نفس المنزل بعد أن تزوج مجددا اثر الحاح منها على اعادة بناء حياته.
وقد رفض الطليق السماح لها بالاقامة معه متذرعا بان زوجته الجديدة ترفض ذلك رفضا قاطعا.


Publié le:2017-09-16 11:51:50

  
  
  
  
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