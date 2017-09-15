الثورجوت يغازل جمهور النهضة

ككل مرّة يسبق السبّ والشتم والتخوين الحجّة و تنسيب الحقائق بل ويطمع ثورجوت اليسار في جمهور الهوية عموما وجمهور النهضة خصوصا لعله يستميلها بصياحه و يقنعها بصراخه فتنمو أعداده و تصعد ألوانه في استبيانات الرأي. كل هذا جائز في لغة السياسة لو تمّ بالاقناع و مقارعة الآراء ولكن "أشاوس" الفايس بوك الافتراضيين يختلقون الكذب و البهتان ثم يروجونه وان فشلوا خرجت قياداتهم لتلقي بالتصريح تلو التصريح فتستعر الساحة السياسية. لقد سبق للمرزوقي محاولة استمالة جمهور النهضة أو شعبها كما ادعى فأوغل في الحديث ولكنّ حزبه هوى كما يهوي الحجر الى القاع بل أصابته التجزئة والتقسيم كغيره من الأجسام السياسية التونسية.
الثورجوت ذاته يصمت بالأمس على مقترح المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث بل يومئ برأسه أنّ الأمر قد يكون ممكنا رغم معارضته الواضحة لآية محكمة من محكمات القرآن الكريم ورغم الرفض الشعبي لمثل هذا الفهم العقيم للدين ولأحكامة الباتة التي لا يسهل تبديلها لا سيّما وأن الدستور ينص على اعتماد الدين الاسلامي كدين رسمي للدولة التونسية. الثورجوت نفسه يعلم أنّ قضية الميراث لا تعنيه بل يضعها النظام القديم فخا لتيارات الهوية لعلها تقع فيه فيشاركه بالسكوت وربّما بالقبول في الغد القريب. الثورجوت نفسه لا تعنيه حلحلة الوضع الاقتصادي و دفع الاستثمار بل يتشبّث بعناوين يراها نضالية تلهب الرأي العام فيستفيد منها ويترك البحث عن الحلول. قضية الفاضل عبد الكافي أكبر مثل لمثل هذه التصرفات المشينة اذ انطلقت الألسن يوم أعلن عن الحكم الغيابي ثم خرست يوم حكم بعدم سماع الدعوى فلم يصدر البيان التوضيحي ولم يصدر الاعتذار.
النظام القديم سيّد العارفين بالنهضة وقد خبرها في السلم والحزن ومارس عليها الترهيب والترغيب والسجن والنفي والتعذيب والتصفية و الاعدام و المراقبة الادارية والحرمان من الرزق و العمل و تشتيت العائلة و تقطيع الأرحام، يوقن جازما أن لا وزن للثورجوت في المستقبل القريب والبعيد بل يستغله في ايلام النهضة و ارهاقها وتشتيت أصوات كتلتها و ضرب شعبيتها في الشارع و في الواقع الافتراضي. لقد أصبح النظام القديم صاحب التجربة الواسعة أن الاستئصال الذي يتطلب القوة والجبروت لا يمكن أن يقتلع النهضة كما حدث في عقود سابقة. لقد كادت النهضة ان تختفي من حياة الناس ولم تبق غير الهمسات والاشارات حتى أضحت كعجم الذنب بعد أن نخرت الدكتاتورية هيكلها ولكنه يحي العظام وهي رميم اذ عادت النهضة قوية و مجرّبة بعد الثورة لتقود مرحلة انتقال ديمقراطي ليست بالغريبة على كل الدول التي انتقلت من عهد الديكتاتورية الى عهد الحرية والنمو.
لنتذكر مشروع الزطلة التي صال الثورجوت على الفايس بوك في التصريحات ليمر القانون في الأخير في شكل تنقيح لفصل قانوني يمنح بموجبه سلطة تقديرية للقاضي. يوما صار البحيري بائعا للحشيش والنهضة مورّدة له عبر عملائها "الأتراك والقطرين" و هاج تيّار الهوية ليستبين أنّه فخ آخر يحاول أن يوقع به بعد أن صار الإقصاء مكلفا للغاية و قرّ الناس للدستور الجديد و انتصروا له في عديد المناسبات. سيجد قانون المصالحة الإدارية الذي يحرص الثورجوت أن يسموه قانون المصالحة فقط، نفس مصير قانون الزطلة اذ تقزّم الفصول المصادق عليها أثره وتضع تطبيقه منحصرا في بضعة اداريين لا حول ولا قوة لهم ان وجدوا. ذاك ما قاله اليوم على موزايك الصحفي زياد لمّا نبّه لفراغ محتواه وأنه يعدّ انتصارا للنهضة.
أجزم بأنّ خيال الثورجوت واسع وأن حلمه في الاستفادة بقواعد النهضة حسب ظنه ممكن ولكنه لبضع ساعات أو أيام إذ يصارع هذا الجمهور مرارة تأخير الانتخابات البلدية التي اظهرته كالطود العظيم. ولكنّ نفس هذا الجمهور من القواعد والمتعاطفين و المؤمنين بالانتقال الديمقراطي وسلاسته و حسن تسوية مساراته، يعودون في أول موعد يقترب فيه الاستئصاليون من القديم والجديد على حد السواء من الدستور فيعمدون الى اختراقه أو تبديله أو الانقلاب عليه دون إجماع المجموعة الوطنية أو تأخذهم التوصيات الخارجية الى ازدراء الهوية في تقليعات جديدة كتلك التي حدثت بالأمس لمّا ألغي منشور عدم جواز زواج التونسية المسلمة من غير المسلم رغم أن مجلة الأحوال الشخصية تقتضي خلو الزوج و الزوجة من الموانع الشرعية.
Publié le:2017-09-15 22:59:17
Par:kamelwww (France )
Sur:لزهر العكرمي ينسحب من إذاعة ''كاب اف ام''ويتّهم برهان بسيّس