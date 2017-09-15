سيّبوا النّهضة ، إفعلوا شيئا بدل أن تلعنوها ...

Vendredi 15 Septembre 2017

بقلم / منجي بـــاكير



كثيرمن الشعب التونسي مصاب بالانفصام و التواكل و أمراض إجتماعيّة و نفسيّة أخرى ،،، صحيح ان هذه الأمراض الاجتماعية نتيجة عقود التعاسة و التجهيل و نتيجة لقطع مع حاضنتي الهويّة و الدّين و كذلك مع القيم و الأخلاق ،،، لكن على بعض من هذا الشعب الكريم ( على الورق بسْ) و كثير من مثقفيه العمل على الخروج من هذه الدوائر .

أحد نتائج هذه الأمراض الحادّة في شعبنا و– المكرّسة من اليسار و الغوغائيين - هو تحميل النهضة جميع إخفاقات الثورة و جميع سقوطات الوطن و تعثراته ...





النهضة لها وُجودها على الخارطيتن الاقليمية و العالميّة و لا مقدار السلطة التي بيدها يسمح لها بالضّرب على الطاولة و فرض ما يجب عندما يجب و وقت ما يجب ،،، النهضة تناور في إطار المسموح به ،،، التيّار جارف و الشغل الخارجي على أشده و العملاء كُثُر و الشعب يعيش نوعا من البلاهة القسرية ،،، على الشّعب ان يعيد حساباته و يعتبر مما مضى لينقذ ما تبقى بمجهوده الخاص و وعيه بخطورة المرحلة ،،، النهضة لو تحاول فعل عُشر ما يطلبه العامّة و يدفع له مكرا و دهاء خصومها السياسيّون لجعلوها وراء الشّمس ولنسفوا بنيانها من القواعد ، ساعتها لن تجد معها واحدا من نفس هؤلاء العامّة نصيرا ، و سيتشفّى في مصيرها القريب قبل البعيد ،،، هكذا نحن أصبحنا ( داخلين الرّبح ، خارجين الخسارة ) ، هكذا نحن غابت فينا المواقف الثّابتة و غابت فيها العهود أو هكذا أردادوا لنا و هكذا نحن قبلنا فكنّا . على الشّعب أن يخرج من هذه – الجبّة – و أن يصنع مواقفه الذّاتية و أن يكفّ عن – تعليق – خيبات ما يحلّ به على النّهضة أو غيرها ، عليه أن يمحّص حقائق الأحزاب و الشّخوص التي تدّعي به وصلا و هي أبعد عن ذلك و أجنداتها تقتضي التضحية بالبلاد و العباد أصلا ....



Publié le:2017-09-15 18:34:31

