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كوريا الشمالية تطلق ثاني صاروخ باليستي فوق اليابان

Vendredi 15 Septembre 2017
وكالات - أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عبر فوق اليابان، وذلك للمرة الثانية في غضون أسابيع.
وبلغ الصاروخ ارتفاعا قُدّر بنحو 770 كيلومترا وحلّق لمسافة 3700 كيلومتر قبل أن يسقط في الماء قبالة جزيرة هوكايدو، بحسب جيش كوريا الجنوبية.




وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي إن دولته "لن تتسامح أبدا" مع تصرفات كوريا الشمالية.
وأضاف ابي في بيان "إذا استمرت كوريا الشمالية بالمضي في هذا الطريق، فليس لها مستقبل مشرق".

بدوره، أدان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إطلاق الصاروخ، الذي يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.
وحمّل تيلرسون مسؤولية الرد على الصين وروسيا، وهما الشريكان الاقتصاديان الرئيسيان لكوريا الشمالية.

وقال تيلرسون "الصين تمد كوريا الشمالية بغالبية نفطها. وروسيا هي المُوظّف الأكبر للعمالة الكورية الشمالية الإجبارية".
وأضاف "على الصين وروسيا إظهار عدم تسامحهما مع هذا الإطلاق الطائش للصواريخ من خلال أعمال مباشرة تقومان بها".

Publié le:2017-09-15 07:38:05

  
  
  
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 147722

Humanoid  (Japan)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 10h 43m |           
من الواضح أن بعض متابعي الموقع من معجبي هذا المعتوه.
صحيح أنّه عدوّ لأمريكا وعدو للإمبريالية الغربية.. ولكنّ هذا لا يمنع أنه غرّ غبيّ وأخرق، وجاهل بأبسط قواعد السياسة.. ولا ينبغي له أن يبقى حيث هو.
ومن هو معجب بصبيّ عقله صغير هكذا، على الأرجح عقله أصغر منه !

الشعب الكوري الشمالي يعاني ويقاسي، وكل الظلم والاضطهاد مسلّط عليه.. وبعض الخلائق ما تزال ترى في هذا الدكتاتور المغرور بطلا يستحق الاحترام
ثم يقول لك نحن شعب قام بثورة من أجل الحرية والكرامة

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 08h 51m |           
سلاح مدمر لكوكب الأرض يتلاعب به مجنون جبهاوي وكأنه يلقي بطائرة ورقية على أصدقائه . نتمنى السلامة لمهاجرينا في اليابان وللشعب الياباني والكوري جنوبي وكل الشعوب التي تطالها مقذوفات هذا المراهق المشاغب .

Humanoid  (Japan)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 08h 04m |           
صبي أخرق يلعب بالنار !
مصيره سيكون أسود بلا شك



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