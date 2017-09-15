كوريا الشمالية تطلق ثاني صاروخ باليستي فوق اليابان

Vendredi 15 Septembre 2017

وكالات





Publié le:2017-09-15 07:38:05

- أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عبر فوق اليابان، وذلك للمرة الثانية في غضون أسابيع.وبلغ الصاروخ ارتفاعا قُدّر بنحو 770 كيلومترا وحلّق لمسافة 3700 كيلومتر قبل أن يسقط في الماء قبالة جزيرة هوكايدو، بحسب جيش كوريا الجنوبية.وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي إن دولته "لن تتسامح أبدا" مع تصرفات كوريا الشمالية.وأضاف ابي في بيان "إذا استمرت كوريا الشمالية بالمضي في هذا الطريق، فليس لها مستقبل مشرق".بدوره، أدان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إطلاق الصاروخ، الذي يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.وحمّل تيلرسون مسؤولية الرد على الصين وروسيا، وهما الشريكان الاقتصاديان الرئيسيان لكوريا الشمالية.وقال تيلرسون "الصين تمد كوريا الشمالية بغالبية نفطها. وروسيا هي المُوظّف الأكبر للعمالة الكورية الشمالية الإجبارية".وأضاف "على الصين وروسيا إظهار عدم تسامحهما مع هذا الإطلاق الطائش للصواريخ من خلال أعمال مباشرة تقومان بها".