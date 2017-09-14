يوم لم يتركوا لنا غير الرّاديكالية...

Jeudi 14 Septembre 2017

بقلم حامد الماطري



اختلفت مشاعر التّونسيين ليلة الأربعاءبين من قضّى ليلة حزينة أقضّ مضجعها غصّة مريرة تعلّقت بالحلق، وبين من فتح قوارير "الشمبانيا" وأطلق عنان الاحتفالات بانقشاع الغمّة والافلات من العقاب والمحاسبة.

شخصيّاً لم أنم تقريباً... بقيت المشاهد التي تابعتها تلاحقني وتحوم في خاطري، والتحقت بها ذكريات عديدة من العشر سنوات الأخيرة، منذ أيّام بن علي والظّلم الذي شهدته في محن ناس عديدة، إلى أحلام الثورة فترة توهّجها، إلى النّكسات المتتالية وصولاً إلى ليلة الأمس... وتمكّن منّيسؤال أرّقني: ما الذي فعلناه حتى نخطئ الهدف بمثل هذا الشكل؟ أين قصّرنا لتنقلب الصّورة بمثل هاته الشّاكلة.

لطالما كنت ممن يؤمنون بالعقل والتّعقّل والبراغماتيّة. في 2011، كنت مدركاً أنّ منظومة الفساد أبعد ما تكون قد انتهت وتخلّت عن مفاصل الحكم. بإداريّيها ومنظّريها ورجال أعمالها وأمنييها وإعلاميّيها، كانت لا تزال حاضرة ومرئيّة، وإن تفرّق جمعها وتبعثرت أوراقها. كنّا يومها ضدّ الأصوات "الرّاديكاليّة" التي نادت إلى "الاجتثاث"، رفضنا الدّعوات التي نادت بالهدم قصد البناء من جديد. رفضت أن نتهجّم على جحافل الفاسدين لأنني اعتقدت أننا نستطيع أن نفعل شيئاً شبيهاً بما حدث في ألمانيا الشّرقيّة زمن سقوط حائط برلين. اعتبرت أنّ أغلبهم خيّرون بالفطرة، لكنّها عادات سيّئة اكتسبوها في مناخ عامّ متعفّن، وأنّهم سيتركونها ما أن يبدأ الهواء النّقيّ في التّدفّق. كنت غبيّاً جدّاً.





شأني شأن الكثيرين اعتقدت أنّنا نستطيع أن نبني على أسس معوجّة، حملت أملاً في أن تنخرط "الشّياه الضّالّة" في مشروع بناء تونس الجديدة. في النهاية، لطالما كانت سنّة الانتقالات في تونس عبر التاريخ هي "خيركم في الجاهلّة، خيركم في الإسلام"...

أشهد اليومكم كنت مخطئاً... أشهد أنّنا أحسنّا الظّنّ أكثر ممّا يجب في ناس فسدوا حتى لم يبق فيهم عقار ينفع. كان ربّما أحرى بنا أن نكون أكثر راديكالية، أنّنا –كثورة تونسيّة- كنّا محتاجين إلى العشرات من عماد دغيج بدل البراغماتيين من أمثالي.

أعترف أننا كنّا مخطئين لمّا تشبّثنا بمبادئنا وبعدم تقسيم التّونسيّين لما رفضنا التّهجّم على التّجمّعيين لمجرّد انتمائهم وكنّا على استعداد أن نسامح، فقط لو تابوا واحترموا شروط التّوبة. ربّما أخطأنا عندما حملنا خوفنا على تونس إلى التخفيف من حدّ هيجان الثورة، فساعدنا من كان يعمل على إجهاضها من دون أن نعلم.



قانون المصالحة "الإداريّة" الذي أقرّ في نهاية يوم متشنّج داخل قبّة المجلس، وخارجه، اعتبره الأستاذ القانوني قيس سعيّد شهادة وفاة العدالة في تونس وأنّ الجنازة خرجت من قصر قرطاج.هو لم يتكلّم عن الثورة، بل عن العدالة. العدالة التي هي أساس العمران، وليس تجنّياً أن نقول أنّ القانون نذير الخراب.



سأقول أنّها لم تكن وفاة طبيعيّة، بل هي جريمة اغتيال كاملة الأوصاف والأركان، مع سبق التّخطيط والتّرصّد وإصرار عجيب.

سينظّر البعض في مدى خطورة القانون، وفي أنّه قد وقع إفراغه من الكثير من فحواه عبر المراجعات والتّحويرات، ولكن نتناسى أنّ جوهر الأمر هو في رمزيّة تتخطّى مسألة العفو على الفاسدين، لتضع مؤيّدات قانونيّة وأخلاقيّة للفساد –ما سبق منه وما سيلحق.

ثمّ أنّ الفلسفة التي انبنى عليها هذا القانون، زد عليها الطّريقة التي وقع تمريره بها، تتعارض مع القيم الأساسيّة لأيّ مجتمع صحّي، وتهدّد باستبدالها بقيم مسقطة وضارّة، عمادها المادّيّة والانتهازيّة والافلات من العقاب. مثل هذا القانون سيولد من رحمه جيل من اللّصوص، ممّن سيوقنوا بأنّ للفساد في تونس رجال و منظومات سياسيّة كاملة تحميه، و أن القانون، كما المجتمع، على استعداد لتقبّل الاختلاس و النّهب و الرّشوة و قبول أصحابهم.



هذا القانون هو صفعة تلقّاها كل موظّف شريف يعمل في هذه الدّولة، صفعة تلقّاها كلّ من جاهد نفسه وحافظ على نظافة يده بالرّغم من فقره وقلّة حيلته، وفي وقت كان يرى زملاؤه بقربه يملؤون جيوبهم من دمّ الشعب، فلا يملك إلا أن يتوعّدهم بيوم الحساب...

الموظفين الشرفاء الذين رفضوا تجاوز القانون وعملوا لصالح المصلحة العامة ووقع وضعهم في الثلاجة وهرسلتهم، هم اليوم مسخرة مجتمع كان يفترض به أن يكرمهم، بل حتى مسخرةأسرهم وأقاربهم بعد أن أخرجهم قانون تبييض الفساد في صورة المغفلين.



ما حدث بالأمس أمر جلل، وإن كان منتظراً. سيكون منذ الآن تاريخ ما قبل 13 سبتمبر 2017 وما بعده.

شهدنا سويّاً، بالصّوت والصّورة عمليّة اغتصاب جماعي لكلّ القيم التي حلم بها التونسيون وعملوا على أن تكون لبنة تونس الجديدة.مجلس نواب الشعب لم يعد كذلك، هو صار معبداً للفساد، وتبين أن اّلنّوّاب حرّاسه.



كم كان مقزّزا مشهد نوّاب الفساد ينشدون حماة الحماة بعد استكمال عمليّة التّصويت... كم كان النّفاق عابقاً أجواء القاعة... كم ذكّرني هذا المشهد بسيرة أسلافهم في التّجمّع حين كانوا يستعملون كلّ الرّموز الوطنيّة، من علم ونشيد وطني وتاريخ، لتغليف فسادهم حتّى عزف التّونسيّون عن هاته الرّموز وتنكّر لها فصار لا يحترم العلم، وصارت الجماهير تصفّر عند عزف النشيد الوطني، إلى أن جاءت الثورة لتحرّرها وتعيدها إلى قلوب التّونسيّين.



ما حدث بالأمس يقضي عمليّاً بانتهاء شرعيّة المؤسّسات الرّسميّة من رئاسة الجمهوريّة إلى "مجلس نوّاب الفاسدين"، إذ أنّ كمّ التّعدّيات والخروق الدّستورية والاستهزاء بكلّ أعراف الدّيمقراطية وتسيير الدّولة، لم يترك لهم ورقة توت واحدة يسترون بها عورتهم.

كلمتان، أولهما للنهضة... عملت النهضة منذ 2011 على الدخول في استابليشمنت الحكم المالي والأمني والسياسي، وضحّت في سبيل ذلك بكلّ ما تملك. لطالما دافعت عن النهضة واستجلبت لها الأعذار في إكراهات السياسية، لكن أمّا وقد اختارت طوعاً أن تصبح ضلعاً في منظومة الفساد، لها ذلك. ولكن لنا أن نقول للنهضة و"نوّابها" أنّكم خسرتم الدّنيا والآخرة، فلا الاستابليشمنت سيقبل بكم -ولو خرجت يدكم خضراء- ولا الشارع سيغفر لكم أو سيرحمكم خيانتكم ومشاركتكم في جريمة اغتصاب أحلامه.



كلمة أخرى لباقي الساحة السياسية التونسية، جبهة وتيار وتكتل وجمهوري ومؤتمر وغيرهم... "أكلت يوم أكل الثور الأبيض". منذ الثورة وأحزابكم لا شغل لها إلا التّشظّي وقطع الطّريق على بعضها البعض، وحمّى الزّعامات الفارغة. لا تلوموا التونسيين على انتخابهم النداء وتنكّرهم للثورة فأنتم أول من تنكّر لها بعجزكم عن تقديم البديل، بتنافسكم السخيف، وبانّكم أسقطتم الثورة من أولويّاتكم فسبّقتم حساباتكم وتكتيكاتكم حتى وصل بكم الأمر للعمل مع الفاسدين وإهدائهم شرعيّة مهّدت لعودتهم.

الرداءة السياسية في تونس هي عبارة عن ابن زنا، ولد عن تزاوج بين أحزاب انتهازية ومال فاسد واشباه مثقفين بدون اخلاق، وهي ليست قدراً لنا، بل فرصة أهدتها لهم طبقة سياسيّة لم تكن في مستوى الأحداث.

بقدر ما قد تبدو الصّورة قاتمة، بقدر ما يزداد تفاؤلي... شبابنا صار أقوى وأوعى وأشدّ بأساً وتجربة وتصميما. منظومة الفساد تعيد نفس أخطائها، لكن بغباء أكبر وبوقع أسرع، ولمّا أتطلّع إلى المهرّجين الذين يتقدّمون الصّورة أتأكّد أنّ سقوطها هذه المرّة سيكون أسهل ممّا كان عليه في المرّة السّابقة، ولكنّنا، هاته المرّة، لن نعيد نفس الأخطاء.



وماناش باش نسامحوا



Publié le:2017-09-14 17:58:55

