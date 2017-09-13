جلسة اليوم.. تجسيد لثورة لازالت تستعر

Mercredi 13 Septembre 2017

أبو مــــازن



كان الله في عون الشعب الذي انتخب كما اتفق بعضهم صدّق الوعود وبعضهم انطلى عليه الملعوب و نزر لا بأس به آمن بالثورة و جعلها سراجا يستدل به تارة يخفت ضوءها و تارة يقوى ويتلألأ ولا أراه اليوم إلا وهّاجا قد أحرق من اقترب منه ليطفئ نوره وقد زاد قوى الثورة تمكّنا وشدّة ضد أهل الردّة النوفمبرية التي فهمت أن الحال بات قاب قوسين أو أدنى تحت السيطرة وأنّ الغريب قد يعود ليحمل على الأعناق.



لن أخوض في جدل موضوعية قانون المصالحة الاقتصادية أو الوطنية أو الإدارية كما يسمّى في كل مرة و لن أتحدث في مشروعية اشتراط إكمال تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات لإدراك موعد السابع عشر من ديسمبر ولكنني سأتحدث عن مشهد نيابي اختلطت مصالحه لكنّه أجمع على التوافق بين كل الكتل ليمرّ أيّ قانون و أنّ المشاريع المقترحة الجاهزة لا و لن تلقى قبولا أوتوماتيكيا كما كان يحدث في برلمانات ما قبل الثورة. لم نكن نسمع صخب المجالس النيابية ولم نكن نعرف أسماءهم ولا مستوياتهم العلمية ولا نباهتهم القانونية ولا شمائلهم الأخلاقية بل كنّا نشاهدهم في معرض صور شريط الأخبار حين يرفعون الأيدي بالإجماع المطلق المطبق على الشعب فلا ندري أكان خيرا أم شرا أريد بنا. كان الأمر موكول فيما سبق للجهاز التنفيذي الذي يعدّ مشاريع القوانين و يرحّلها إلى المجلس في بضع ساعات ليصادق عليها في بضع دقائق. تلك هي طريقتهم التي يحلمون بالعودة إليها ولكن حاجز الثورة الملتهب يمنعهم من ذلك.



اليوم تتفق الجبهة والتيار مع النهضة على أحقية إتمام النقطة الأولى من جدول الأعمال أي استكمال انتخاب أعضاء الهيئة قبل المرور إلى غيرها من النقاط، وتختلف النهضة في آن واحد مع كليهما في إمكانية طرح قانون المصالحة للنقاش بعد أن جرّد من أدرانه و بات مجرد عنوان فارغ قد يستعمل لأغراض انتخابية. لكنّ النداء و شقوقه يرغبون في تمرير قانون المصالحة ثم يطلبون معاضدة النهضة رغم مراوغتهم المفضوحة بالغياب يوم افتتاح الجلسة الاستثنائية. هكذا صار المشهد مشتّتا ولكنّه صار في نفس الوقت ضامنا لاستمرارية التشاور ودافعا للتحلّي بروح الوطنية و تغليب مصلحة البلد على مصلحة الفرد أو الفئة.



ما يستخلص من سجال اليوم أولا أنّ الثورة لا زالت متّقدة في تدخلات نواب أحزاب ما بعد الثورة و أنّ حلم الانقلاب الناعم قطرة قطرة أضحى سرابا لا تدركه المنظومة القديمة فلا تنعم بعطايا الأمس و مزاياه. أمّا النقطة الثانية فانّ تنطع النداء ومحاولة خروجه عن دائرة التوافق الهش جعلته اليوم وجها لوجه مع مخالب المعارضة البارزة التي كادت ترديه جريحا مولولا، هنالك أيقن أنّ أحلام الماضي صعبة المنال بل صارت من المحال. أمّا المستخلص الثالث فانّ العربدة والصياح و الثورجية "الوافية" قد تعجب المتابعين لما ينقل على الشاشة ولكنّها لا تعدو أن تكون مجرّد خطوة دفاعية بل ينتظر المتابع إحياء الأمل و جرّ الساسة إلى احترام الدستور الذي كان أبرز نتاجات الثورة فتحترم أبوابه و فصوله و الهيئات الدستورية المنبثقة عنه. أما النقطة الأخيرة فهي تخص تمرير القوانين التي لا تعتمد غير التصويت العددي كآلية ديمقراطية دون شيطنة ولا تخوين مهما كثرت المقالات والمقولات واختلفت الآراء و تشابكت المصالح. ذلك هو كنه نيابة الشعب و تمثيل رأيه الأغلبي فالشاذ يحفظ و يصان في رأيه لكنّه لا يقاس عليه.





Publié le:2017-09-13 23:13:27

