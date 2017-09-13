انقلاب صريح على الدستور

Mercredi 13 Septembre 2017

بقلم: شكري بن عيسى (*)



الانقلاب الذي قاده اليوم النداء والنهضة وشاركهم مشروع تونس هو الاخطر في تاريخ البلاد، انقلاب حقيقي من خلال "المرور بقوة" ومحاولة المصادقة على مشروع قانون المصالحة، دون تلقي الراي الاستشاري الوجوبي للمجلس الاعلى للقضاء، والخرق كان صاعقا للدستور في فصله 114 الذي ينص على ان الجلسة العامة للمجلس تبدي رايها في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا..



والمعارضة اليوم كان لزاما ان تتحرك وبكل الاشكال السلمية الممكنة، للتصدي للخروقات والتجاوزات الجسيمة وان لا تسمح بها، لان هذه الممارسات لا تعبر فقط عن خرق عابر بل عن توجه وسلوك ودكتاتورية من اجل الهيمنة، وانتهاج منهج الحط من مؤسسات البلاد التي اعتبرها السبسي تعطّل كل شيء، وبالتالي فاليوم اتجاه خطير من اجل تطويع الهيئات المستقلة، وعند العجز يصار الى شرذمتها وتهميش دورها..





السبسي في حواره الاسبوع الفارط لجريدة "الصحافة اليوم"، وجه سهاما حادة للمنظومة السياسة التي ارساها دستور 2014، والصق بها كل العلل والعيوب واعتبرها تشل البلاد، ورمى بفشل الحكومة والرئاسة عليها، واظهر عداوة جلية لها باتت اليوم صريحة بعد ان كانت في وقت مضى مواربة، والرسالة اليوم كانت قوية للهيئات المستقلة، والاستهداف انطلق باعلاها قوة واقواها سلطة ونفوذا..



ولا ندري الحقيقة اي موجب للاستعجال والاستثناء للتداول في مشروع قانون المصالحة، وما الداعي لتجاهل الراي الاستشاري الالزامي للمجلس الاعلى القضاء، خاصة وانه غير مقيّد بأجل وغير ملزم بالرد في المدة التي يحددها مجلس النواب، والقضية من الخطورة بمكان وفيها تعقيد كبير، ولا بد من التاني والتدارس والتداول بعمق في الخصوص، والمجلس زيادة كان غارقا في فصل مسألة نقل القضاة المعقّدة، والصيف العادة هو العطلة القضائية وبالتالي فالتأخير مفهوم..



المجلس التشريعي منذ عودته في دورته الاستثنائية المتضمنة لنقطتي انتخاب عضوي "الايزي" وقانون المصالحة، اعتمد منهج التعتيم الاعلامي والالتباس، وتعمّد عدم نشر الاخبار المرتبطة بنشاطه في ابانها، وصار الاعتماد على وسائل الاعلام المختلفة بحثا عن الحقيقة، في الوقت الذي غرق فيه الموقع الرسمي للمجلس وصفحته على "الفايسبوك" في استعراض استقبالات وبروتوكولات ومراسم محمد الناصر التي لا تهم احد، في اعتماد على لغة خشبية تجعلنا نستحضر حقبة المخلوع بامتياز..



والتعتيم الحاصل مدعى للاستفهامات العميقة، خاصة وانه يحرم الشعب من حقه في المعلومة، ويخرق مبدأ الشفافية والاعلام، في ارتباط بقضايا وطنية عالية الاهمية، وتثير جدلا عميقا داخل المجتمع والساحة السياسية والمدنية والاعلامية، والشكوك باتت عميقة لان المسألة تمت بشكل مستمر، وتم الاكتفاء ببعض الاشارات الخاطفة دون تفاصيل، في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن مواكبة ومتابعة انية وتفصيلية لما حدث، حتى يتابع ويقيّم ما حدث خاصة وان النقل التلفزي لا يواكبه الجميع، والاعلام في الابان وبيان الموقف ضروري..



محمد الناصر لم يكترث بالطلبات التي حذرته من خرق الدستور، وتجاهلها ومرّ في اتجاه التداول والتصويت على القانون، ودخل في تبريرات غريبة خاصة وانه ملزم بالحرص على تطبيق اعلى معيار قانوني في البلاد، من السلطة التي تمثل سيادة الشعب وملزمة بان تمثل القدوة، حتى لا يسقط المجلس في الفوضى والاظطراب، والتطوّر كان خطيرا ما اظطر المعارضة للتصدي واجهاض التمادي في الخروقات الجسيمة بتعطيل الجلسة العامة، التي فرضها هذا التوافق المشؤوم الذي اصبح تحت سلطة رموز الفاد المالي والاداري..



ولكن بعد ذلك قُبيل الساعة السادسة استأنفت الجلسة العامة دون اكتراث، تحت احتجاج واعتراض المعارضة المستمرة في تلاوة النشيد الرسمي باستمرار، الشعب اليوم وجب بالتوازي في ظل هذا الانحراف الجسيم ان يكون اكثر رقابة وحرصا، مادام ممثلوه الذين يعكسون ارادته وسلطته انقلبوا على الدستور، وتجاوزوا في استعمال السلطة القانونية، والمؤشر بالفعل من الخطوة بمكان، في مشهد سياسي يصار الى تهميش هيئاته الدستورية، مادام عجز السلطة الحاكمة يتسع كل يوم، ومن المنتظر خلط جديد للاوراق بشكل او باخر، للتغطية على الفشل المتصاعد..



الامور بالفعل تتعقّد ويبدو اننا مقدمون على منعرج خطير وأزمة سياسية ودستورية واجتماعية اضافة للازمة الاقتصادية لا احد يمكن ان يتكهن بمداها وبتداعياتها!!



(*) قانوني وناشط حقوقي



Publié le:2017-09-13 18:17:16

