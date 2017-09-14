كوريا الشمالية تهدد بتحويل أمريكا إلى ''رماد وظلام''

Jeudi 14 Septembre 2017

وكالات - هددت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، باستخدام الأسلحة النووية "لإغراق" اليابان وتحويل الولايات المتحدة إلى "رماد وظلام" لدعمهما قرارا وعقوبات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد بيونغ يانغ بسبب أحدث تجاربها النووية.



ودعت لجنة السلام لكوريا وآسيا والمحيط الهادي، المعنية بعلاقات بيونغ يانغ الخارجية ودعايتها، أيضا إلى تفكيك مجلس الأمن الذي وصفته بأنه "أداة للشر" يتكون من دول "مرتشية" تتصرف بأوامر الولايات المتحدة.

وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية "جزر الأرخبيل الأربع ينبغي إغراقها في البحر بالقنبلة النووية…لم تعد هناك حاجة إلى وجود اليابان بالقرب منا".





وصوت مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا بالإجماع لصالح قرار أعدته الولايات المتحدة وجولة جديدة من العقوبات، يوم الاثنين، ردا على التجربة حيث حظر صادرات كوريا الشمالية من المنسوجات وهي ثاني أكبر صادراتها بعد الفحم والمعادن كما قيد وارداتها من الوقود.



وردت كوريا الشمالية على إجراءات المجلس، التي أيدتها الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق النقض "الفيتو"، بتكرار التهديدات بتدمير الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.



وقال البيان "فلنحول الولايات المتحدة إلى رماد وظلام، فلننفس عن غضبنا بحشد ما تم إعداده حتى الآن من كل وسائل الانتقام".



وأشار البيان أيضا إلى كوريا الجنوبية بوصفها "الخونة وكلاب" الولايات المتحدة.



Publié le:2017-09-14 08:14:21

