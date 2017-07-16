لوس أنجلوس: أرادت التقاط سيلفي فخلفت أضراراً بـ200 ألف دولار

Dimanche 16 Juillet 2017

وكالات





Publié le:2017-07-16 11:43:17

- تسببت امرأة أرادت التقاط صورة سيلفي في معرض فني بلوس أنجلوس في خسائر مادية قدرت بـ 200 ألف دولار.وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة المتواجدة برواق الفن، المرأة التي لم تحدد هويتها وهي تتأهب لأخد صورة مع إحدى القطع الفنية المعروضة فإذا بها تفقد توازنها وتقع أرضا، مسببة سقوط أحد الأعمدة التي كانت تحمل القطع الفنية.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل راحت كل الأعمدة المصفوفة وراء بعضها بعض، وللحاملة للتحف الفنية تقع تباعا بأحجار الدومينو.وقالت متحدثة باسم رواق الفن “فاكتوري 14″ لفوكس نيوز، إن ثلاث منحوتات دمرت بشكل كامل بينما تضررت بعض التماثيل الأخرى بشكل جزئي. وقد تسببت الصورة الشخصية المتهورة في ضرر قدره 200 ألف دولار تقريبا.وقد انتشر مقطع فيديو الحادثة التي وقعت قبل أسبوعين، على يوتيوب يوم الخميس الماضي، ولقي ردود فعل متسائلة ومشككة في أن تكون تلك الحادثة حيلة للترويج، ولكن المتحدثة أكدت لـ”فوكس نيوز” أن الحادث كان حقيقيا.وصرحت قائلة “كانت هناك تكهنات عما إذا كان هذا حدث حقا أو هو حيلة العلاقات العامة. والحقيقة هي أن هذا الحادث حقيقي قد وثقته كاميرات المراقبة”.وأضافت المتحدثة أن التماثيل التالفة استغرق ترميمها من 20 إلى 30 ساعة، وأنه من غير المعقول أن يقوم الفنانون الذين تعبوا في إنجاز هذه المنحوتات بإلحاق الضرر عمدا بأعمالهم على أمل الحصول على أي فائدة”.يذكر أن فعاليات هذه التظاهرة الفنية “فاكتوري 14” غير الربحية التي تقام بـ لوس أنجلوس متواصلة حتى 30 يوليو.