تساوى الرقص مع النحيب في يوم أقفل الأقصى أبوابه

Samedi 15 Juillet 2017

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلاً ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا





Publié le:2017-07-15 11:38:13

لم يقدم على ذلك بن غريون و شارون و شامير و باراك و بيريز رغم توفر الإرادة لديهم و لكن الحياء المغشوش من حكام العرب عموما والخليج خصوصا والذي ترعاه الإدارة الأمريكية كان مانعا لمنع صلاة الجمعة داخل الأقصى. اليوم و بعد حصول المحظور، تنطلق الإدانة بسرعة البرق من المدان أبي مازن (البلستيني) الذي أتلف ما صنعه أبو عمار وتبعه في ذلك ما سمّي بفريق كبار المفاوضين عريقات و عبد ربه و دحلان و الرجوب بعد أن باعوا القضية الأم منذ الوهلة الأولى ولكن عقد البيع لم يظهر للعيان الا يوم نادت العربان بتصنيف المقاومة الفلسطينية في قائمة الارهاب.أقفل الأقصى أبوابه العربية فلا صلاة و لا تسبيح ولا تلاوة قرآن و قد يفتح أبوابا أخرى تدخلها القلنسوة السوداء فيعلو داخله صفير الطغمة و همهمة الفقمة. أقفل الأقصى حتى إشعار آخر إن حرصوا على إشعارنا و إن أبوا فهو كالجليل و النقب أرض محتلة بترخيص أممي و بمباركة عربية مصرية و خليجية. اختلفت المواقف ولكن اختلافها لا يدعو للتفاؤل اذ غمست المواقف في التخاذل و الخنوع حتى صار الكيان الغاصب شريفا طاهرا لا ينقصه الا الحج الى البيت الحرام وصيام ست من شوال ثم ينتصب حاكما بأمره على هلاله الخصيب الموعود من دجلة الى النيل.هم منشغلون بالحصار و يرون رأي العين قتل الجنود الصهاينة ولكنهم يغفلون عن مشاهدة الشهداء الذين سقطوا جراء عملية الأمس. يعجلون بالتنديد بالعنف الذي لا يكون في اذهانهم الا عربيا فيدعى حينئذ بالارهاب. نفس هؤلاء القوم لم تعد لهم حاجة بالقدس ولا بالأقصى فتراخيص السفر الى تل أبيب جاهزة و الطائرة التي تربط الكيان بمطاراتهم تكاد أن تغادر مدرجها. هؤلاء أيضا صيّروا أراضيهم ملاذا آمنا للكيان الغاصب فتمت صفقات السلام بالعقبة من قبل واليوم تيران و صنافير. لم يعد هؤلاء يتحرّجون من الاجتماع العلني مع قادة الاحتلال بل أصبحوا مستشهدين بمقولاتهم يرددونها كما لو كانوا صهاينة آشكيناز رغم بشرتهم العربية السمراء: حماس ارهابية، دولة اسرائيل، حل الدولتين حدود سبع وستين...اما سلطة الانقلاب فقد أضحت عاملا يوميا، لا يتقاضى أجره ساعة يجف عرقه، لدى الاحتلال يقدم له أعمالا لا يقدر عليها غيره كإحكام الحصار على غزة و اغراقها بمياه البحر و تدمير البنية التحتية لمدينة رفح المقسومة. بل يزداد التنسيق العسكري و التبادل الاقتصادي كل يوم اذ يبلغ أرقاما ما كانت غولدامايير تصدقها لو عادت الى الحياة. سلطة الانقلاب المستمدة قوتها من سلطة الاحتلال أضحت كماشة تفصل الشرق عن الغرب العربي بل تعكّر أجواء جيرانها و ترفع من نسق الانقسامات داخلها. تخوض حروبا بالوكالة على حفتر اذ تضرب العمق الليبي و تنسى انها آلام الفلسطينيين و معاناتهم فتمنع عنهم القوت والدواء و تغرقهم في ظلام الليل الدامس.هم منشغلون بحروبهم ضد شعوبهم أو فيما بينهم، يحشدون جيوشا لأجل بيان أو تصريح و لكنهم يتغافلون عن مصير الأقصى. القليل منهم يترك إعلامه يندد بالاستيطان و العدوان الصهيوني ولكنه لا يجاوز ذلك الحد و يحرص على احترام القوانين الدولية و قرارات مجلس الأمن التي تدين العرب ثم يتغاضى كغيره على قرارات بقيت حبرا على ورق لم يحترمها يوما الكيان الغاصب ولا الدول المؤيدة له. وقد يزهى الحاكم يوما بنفسه فيسبّ الكيان أو يندد به او يرتبط بعلاقات مشبوهة في نظر الصهاينة فتأتي العقوبات وصندوق النقد و تنشط السفارات ليعود الى حالة الخنوع ويعلن الولاء وينكر ما قال من قبل، بل قد يصف ما قيل انّها مجرد حالة اسهال ثوري قد شفي منها تماما.أما شعوبنا فهي منقسمة بين الغناء والرقص و النحيب على ما ضاع من أرض فلسطين. بعضهم يخصص برامج إعلامية و صفحات متعددة لمهرجاناته ولا يذكر خبر الشهداء الذين سقطوا ولو في شريط الأخبار السريع. إذ يكون الخبر الهام رقصة رشدي أو رفع الحراسة عن حمّه و لا يكون استشهاد مقدسيين يدافعون عن العرب والمسلمين بأجسادهم. وقد تسمع عويلا وبكاء على الأقصى وأهله ولكنه سيخفت مداه كلّما طالت المدة فيدخل باب العادات والمسلّمات و التقليد: لا حول ولا قوة للعرب أمام الصهاينة الغاصبين فهم أهل علم و عمل و انتاج حربي و معرفي و نحن أهل رقص و زمر و حرية الضمير منشغلون بالإرهاب والتهريب. بعضهم يبيعنا أسلحة ليفتك بعضنا ببعض و البعض الآخر يكدس بأسواقنا بضاعة رديئة. وهناك شعوب عربية دخلت في حالة تيه لا يعلم الا الله ساعة خروجهم منها. العراق مقسّم الى أشلاء والشام قد تجزّأت الأشلاء الى قطع صغيرة حتى أصبح الاعلام يحدثنا عمّا يحدث في ريف دمشقالذي يختلف حاله كلّيا على دمشق وريف درعا و ريف ادلب و ما بقي من حلب وتدمر المدمرة.وجه مشرق في ساعة زمهرير صيفي فهو يصرّ الحاحا ان المسجد الأقصى تراث عربي و أن القدس فلسطينية بما تعنيه الكلمة فيرتبك العدو الصهيوني و يجمع غيضه ليقرر عدم الايفاء مستلزمات انتمائه لهذه المنظمة. لن يدفن تاريخ القدس بمجرّد نشر ترّهات الصهاينة و أرضهم المزعومة مهما جمعت من أحلاف و حلاليف الأعراب.وجه مشرق ثان رغم الجروح الغائرة و البطن الخاوية والدواء المنقطع. قوم جمعهم حب الارض والتوق الى تحريرها كغيرها من مستعمرات القرن الماضي رغم اختلاف توجهاتهم و أيديولوجياتهم و مكانتهم بين قومهم. أعدوا ما استطاعوا من قوة و من رباط الخيل فاستهان بهم العرب و ضحكوا ملء أشداقهم و لكن الصهاينة الذين يعرفون التاريخ برهة ببرهة بل و يحفظونه عن ظهر قلب، يخشون من تلك الوسائل البدائية التي قد تتطور في لحظة ما و يخافون الأذان الذي يزعزع كيانهم. هم العارفون بشدة بأس هؤلاء المقاومين و شدّة فعلهم داخل المستوطنات التي قطعا ستخلو من الصهاينة في سويعات ان اشتدت صواريخ المقاومة أو أعلنت صفارات الانذار. وخير ما يستند عليه كلام الله الذي لا يردّ، كقوله تعالى في سورة الاسراء :"".