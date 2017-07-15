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زوجات ''دواعش'' يكشفن عن خبايا الزواج داخل التنظيم

Samedi 15 Juillet 2017
وكالات - كشفت مقابلات أجرتها وكالة "رابتلي" الروسية، مع زوجات سابقات لعناصر من تنظيم "داعش" الارهابي ، عن تفاصيل حياتهن وزواجهن، وكذلك عن السبي والنكاح، في حياة أعضاء التنظيم.

فقد كشفت إحدى النساء، وتدعى خديجة، عن طريقة تلقيها عرض زواج من "عنصر (في التنظيم) مصاب".

ونفت المرأة التي فرت من مناطق سيطرة التنظيم ما تم ترويجه عن جهاد النكاح، مشيرة إلى أن زوجات عناصر التنظيم يحق لهن الزواج من رجل آخر، في حال قُتل أزواجهن في المعارك.

كما تحدثت زوجة داعشي آخر، وهي لبنانية، عن تبني زوجها للفكر السلفي والتحاقه بالتنظيم، ثم اقتناعها والتحاقها به. وكشفت عن تجارة النساء والسبايا، وعن أسعارهن، التي تصل إلى 30 ألف دولار مقابل المسبية الواحدة إذا كانت بكرا...فيديو



Publié le:2017-07-15 09:10:02

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3 de 3 commentaires pour l'article 145314

Abid_Tounsi  (United States)  |Samedi 15 Juillet 2017 à 10h 15m |           
سيكشف التاريخ يوما من صنع داعش و ماذا أُريد للأمة الإسلامية بها... أما ذوو الألباب، فهم يرونها رأي العين من يكون داعش و لصالح من يعمل.

Mandhouj  (France)  |Samedi 15 Juillet 2017 à 09h 35m |           
يجب فتح ملف الجرائم في الموصل ، الرقة ، حلب ، حمص ، الأنبار ، درعا ، ... و تحديد المسؤوليات.

Mandhouj  (France)  |Samedi 15 Juillet 2017 à 09h 32m |           
داعش صناعة كبار .. ذهب ضحية هذا التنظيم الظلامي الارهابي شعوب كاملة .. الشعب العراقي ، الشعب السوري .. تقسيم هذه الدول (سوريا ، العراق ، اليمن ، ليبيا ) جريمة تاريخية ، يجب التصدي ، تفرض التصدي ... الموت لمن صنعوا داعش ، الموت لداعش .



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