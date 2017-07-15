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في ذكرى الانقلاب: الخارجية الأمريكية تشيد بـ ''شجاعة'' الشعب التركي

Samedi 15 Juillet 2017
وكالات - أشادت وزارة الخارجية الأمريكية في الذكرى السنوية لمحاولة الانقلاب في تركيا، بـ"شجاعة" لمن تصدوا لمحاولة الانقلاب، و"دافعوا عن الديمقراطية في الشوارع".

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن "مواطني تركيا الشجعان والمخلصين من مختلف فئات المجتمع وذوي مختلف المعتقدات السياسية دافعوا عن ديمقراطيتهم ضد محاولة الانقلاب".
وأكد البيان "تمسك الولايات المتحدة بالديمقراطية في تركيا والمؤسسات الديمقراطية، وتقدم التعازي لأصدقاء وأحباء هؤلاء الذين أصيبوا أو قتلوا خلال محاولة الانقلاب".

وأضافت الخارجية أن الولايات المتحدة "تعبر عن امتنانها على شجاعة من خرجوا إلى الشوارع لحماية حقوق والحريات المجتمع الديمقراطي".


يذكر، أن تركيا شهدت محاولة انقلاب عسكري ليلة 15 جويلية 2016. وبنتيجة المواجهات بين الانقلابيين ومعارضيهم التي استمرت حتى صباح يوم 16 جويلية، قتل أكثر من 240 مواطنا تركيا، وأصيب اكثر من ألفي شخص بجروح.

واتهمت السلطات التركية الداعية والسياسي المعارض المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، بتدبير محاولة الانقلاب، وطالبت الولايات المتحدة بتسليمه، فيما نفى غولن مسؤوليته عن محاولة الانقلاب وندد بها.

Publié le:2017-07-15 08:37:06

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1 de 1 commentaires pour l'article 145312

Mandhouj  (France)  |Samedi 15 Juillet 2017 à 09h 06m |           
شعب تركيا لكن درسا لكل شعوب العالم .. لا حياة دون ديمقراطية .. لا أمن دون ديمقراطية .. الأمن القومي يمر عبر السيادة للشعب .. نعم كانت ليلة، الكثير من أبناء الكوكب لم يناموا .. لحظة لحظة يتابعون تطور الأحداث .. شكرا الجزيرة .. العار لإعلام الخليج الذي سوق لإنتصار الانقلابيين .. ثم دخلت صحفيتان على الخط .. نيهاد و تيجان .. لا بديل عن الديمقراطية .. الرسالة الخالدة .. نعم الشعب خرج للشارع ... من الرابح بعد ذلك الصمود ؟ الشعب التركي ، هذا أكيد ..
ثم المعارضة التركية أثبتت أن انتمائها لشعب الديمقراطية إنتماء طبيعي حقيقي .. و غدا يخسر حزب العدالة و التنمية الانتخابات ، أين المشكل ؟ الديمقراطية هي سيدة الموقف .. غدا اردوغان يخسر الانتخابات و يكون هناك رئيس آخر لتركيا ، أين المشكل ؟ الصندوق هو الحكم .. هكذا تكلم الشهيد ليلة المحاولة الانقلابية .

تحية للشعب التركي العظيم .. و سحقا لغولن ، للإمارات ، و لكل من أراد لهذا الإنقلاب أن ينجح .



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