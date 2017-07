Tunisie : la tragédie de l’activisme politique; entre radicalisation et perversion

Vendredi 14 Juillet 2017

Dcorum et marketing digne du political-spectacle!

Faim du Pouvoir ou faim contre le Pouvoir?

Une facture sale pour les plus proltaires des payeurs des taxes

Mlange des genres et soifs inous dimages!

Tragdie de la radicalisation de lactivisme politique en Tunisie

Lactivisme du citoyen ordinaire reste courtois et civilis





Le 11 juillet 2017, Matre Nasraoui surprend tout le monde en avisant quelle est dsormais en grve de la faim illimite, supposment pour protger la vie de son mari.Journalistes et observateurs restent bouche be, avalant de travers la perversion dun dactivisme extrme de certaines lites prtes tout pour rester sur le mapping du pouvoir et des tractations lies.Avocate et prsidente dune ONG ddie aux droits de la personne, Mme Nasraoui jette de lhuile sur le feu, en posant un geste aussi radical, sapparentant tous points de vue, ceux manifests par des sit-in sauvages, des blocages des routes, doccupation de sites ptroliers, ou de fermeture de mines de phosphates, etc.La perversion de la grve de la faim engage par Mme Nasraoui a trait son ciblage direct de lagenda mdiatique, pour impacter sur le sensationnel dune opinion publique, dj puise par la politique politicienne et meurtrie par limmoralit et la corruption dune large frange des lites de la classe politique en Tunisie (lus, ministres, lites, mdias, etc.).Malgr sa gravit, le geste de Mme Nasraoui napportera rien de positif la gouvernance du bien public et encore moins lintrt collectif de la Tunisie.Cest en pleine saison touristique, sous un soleil de plomb, et avec une temprature caniculaire, qui frle les 42 C lombre, que Matre Nasraoui, pouse du leader politique M. Hamma Hammami, dclenche sa grve de la faim.Lvnement est communiqu lors dune confrence de presse (annonce 36 heures lavance), de manire solennelle et dans un dcorum mticuleusement arrang pour optimiser limpact mdiatique et mousser la compassion sociale.La stratgie marketing du political-spectacle est applique la lettre, et cela en dit long sur les intentions caches.En exhibant au grand jour sa grve de la faim, Matre Nasraoui voulait implicitement mdiatiser le branding de son mari et imposer les enjeux de sa grve de la faim dans un agenda politique dj charg, quelques jours dun profond remaniement ministriel... et quelques mois des lections locales. Des lections considres comme des plus importantes et des plus stratgiques pour lavenir de la transition dmocratique en Tunisie.Le timing tait mticuleusement bien choisi par Mme Nasraoui! Ce choix voulait gnrer le plus de nuisance et de bruits nocifs aux ngociations en cours au sujet du remaniement du gouvernement. Avec tout ce que cela comporte comme dfis pour les nouvelles alliances politiques en gestation.Agissant ainsi, tout le monde a vu que Mme Nasraoui voulait remettre en selle son propre mari, en limposant aux radars et projecteurs de laction gouvernementale. Et qui sait, peut-tre que derrire lvnement, il y a une volont dimposer M. Hammami dans la boucle des ngociations lies au remaniement ministriel et constitution du prochain cabinet gouvernemental?La raison allgue explicitement par Mme Nasraoui tonne par son gocentrisme et narcissisme :Les services responsables de la protection rapproche des personnalits politiques justifient leur dcision par un :Ces services ajoutent que le ministre de lIntrieur assurera dsormais une protection modulable M. Hammami... Ce dernier constitue certes une personnalit importante, sans-emploi officiel, jamais lu et dont le CV est quasiment vide de toute responsabilit gouvernementale sensible et pouvant tre critique pour sa scurit personnelle.En ces temps difficiles pour la Tunisie, la protection rapproche de M. Hammami (comme celle des autres personnalits politiques) a un cot financier norme pour les payeurs de taxes.La protection rapproche dune personnalit politique (par un garde du corps et en permanence) coterait aux contribuables, toute charge comprise (renseignement, coordination, armement, etc.) plus de 500 DT par jour (24h), soit 15 000 DT par mois (moyenne calcule selon le tarif factur par les agences prives); avec un total de presque 180 000 DT par an.La protection revendique par Matre Nasraoui pour son mari peut couter lquivalent du salaire annuel dune cinquantaine de smicards dans le secteur agricole des contres dshrites de la Tunisie. On peut se demander si Matre Nasraoui peut imaginer un instant limpact conomique de ses exigences sur le budget de lÉtat.La question peut se poser M. Hammami pour savoir sil ne constate pas un quelconque hiatus entre les valeurs politiques socialisantes prnes par son discours et la recherche davantages privs pour sa famille (escorte, gardiennage de la maison, prestige social, etc.), le tout aux frais des contribuables, via le budget de lÉtat.Autrement dit, aux frais de ceux qui se lvent tt tous les matins pour aller travailler, gagner honntement leur pain. Ceux qui paient assidment leurs taxes sans rechigner et sans tricher (impt de 25% du salaire reu).Sans exagration aucune, tout donne limpression quon est en prsence dune certaine lite gauchisante en apparence, plutt immorale et dont le discours contraste fortement avec leur train de vie : voitures de luxe, tournois de tennis parisiens, apros au caviar, manteaux de fourrure, rceptions arroses dans les ambassades de la Marsa et Gammarth, etc.Dommage, ici on ne peut que dplorer les gestes radicaliss dune certaine lite gocentrique, ddaigneuse des travailleurs et des soucis quotidiens du citoyen du bas de lchelle sociale. Celui qui endure en silence et avec rsilience toute la prcarit dun quotidien proltaire.Plusieurs autres questions sont poses justement par le citoyen ordinaire. Est-ce que M. Hammami (homme dfendant le vrai peuple) ne peut pas vivre sans protection rapproche, et trs couteuse pour le citoyen?Quest qui empche Matre Nasraoui dexprimer son dsaccord avec le gouvernement de faon civilise et permise par la dmocratie : ptition, manifestation, procs en justice, pression mdiatique, rseautage, etc. ?Pourquoi cest Mme Nasraoui qui fait la grve de la faim et pas son mari, celui-ci tant le premier concern?Pourquoi ce partage de rle aussi sexiste au sein mme du couple : lpouse pour les grves de la faim et pour le front des droits et liberts, et monsieur (Hammami) pour les parades diplomatiques (14 juillet, etc.), pour les manuvres politiques dans les coulisses du pouvoir?Matre Nasraoui, avocate connue et respecte, nest pas sa premire grve de la faim. Elle en endurait une longue et svre en 2003, sous le rgime Ben Ali, toujours pour dfendre les droits de son mari. En 2003, sa grve de la faim a suscit une attention internationale, commente, logieusement entre autres, par le Prsident Chirac, lors de sa visite en Tunisie.Cela dit, Matre Nasraoui montre quelle na pas volu avec le contexte politique et est reste prisonnire dun activisme politique extrme. Un activisme qui utilise le corps humain (la vie) comme objet de chantage politique; un activisme qui marchande la souffrance (de la soif, faim) comme sujet de compassion mdiatique et un activisme surfant sur la symbolique excessive : une femme dvoue pour son mari, une militante dvoile, une bnvole qui a faim, qui a soif... qui peut se sacrifier pour ses valeurs....Ce faisant, Matre Nasraoui agit sur la scne de lactivisme politique avec une cupidit vnale hors-pair!Sur Facebook, un citoyen commente la situation avec beaucoup de lucidit :Rappelons que cette forme dactivisme radical sapparente celles consistant se donner la mort immdiatement en simmolant par le feu. Depuis Bouazizi, ce jeune martyr brl vif Sidi Bouzid (le 17 dcembre 2010), la Tunisie a recens 34 autres cas similaires ayant dcid de simmoler par le feu pour exprimer un geste politique de contestation et de rvolte.Selon une recherche publie en 2016 par The International Journal of Public Health , au sujet de la Tunisie, le taux de prvalence de lauto-immolation (suicides politiss) a presque doubl ces dernires annes.Sur un autre plan, les rcents blocages des sites de production de ptrole et du gaz au Kamour ou El fawar, font partie de la mme logique de radicalisation consistant mettre la vie de personnes en danger, et ce en occupant un site de production protg par larme et par les forces de police.Une telle radicalisation de lactivisme politique est dangereuse pour la transition dmocratique. La Tunisie a besoin dapaisement pour rtablir la confiance et viter lenlisement politique.Le seul bmol de ce psychodrame politico-familial (Hammami-Nasraoui), a trait au fait que les gestes extrmes de Matre Nasraoui (grve de la faim) ne sont pas reprsentatifs de lactivisme politique du citoyen ordinaire de la Tunisie dans son ensemble.Un sondage rcent (ralis en 2016 par lAfrobaormtre.org) interroge un chantillon reprsentatif de 1200 rpondants de Tunisiens et Tunisiennes au sujet de leur activisme politique.Le sondage procure des informations sur le caractre paisible de lactivisme politique en Tunisie. Les donnes prsentes dans la figure ci-dessous, portent croire que le Tunisien ordinaire est plutt bienveillant et modr dans son activisme politique, mme si de nombreux leaders politiques et lites le poussent vers la radicalisation, la perversion, voire mme vers la manipulation grotesque de la vie en collectivit.1 lactivisme politique par le recours la manifestation pacifique est adopt par 35% des rpondants (de la Tunisie), tous les ges confondus (homme et femme);2 lactivisme politique par le recours la signature de ptitions est adopt par 28%, quel que soit le niveau dducation ou dinstruction.3 lactivisme politique par le recours aux grves sur les lieux du travail est adopt par 26%, tout statut professionnel confondu.4 lactivisme politique par le recours des boycottages de produits ou de fournisseurs est adopt par 23% des rpondants.Les autres formes d'activismeS (extrmes et pervers) ne sont pratiques que par une infime minorit.Pour ne pas rester sur sa faim, je ne peux que fustiger la tendance la radicalisation de lactivisme politique en Tunisie, tout en attirant lattention sur les pervers lis et dont certaines lites politiques, en manque de visibilit, en sont les premiers promoteurs et premires victimes.Autant la radicalisation que la perversion de lactivisme politique; les deux sont contre-productifs pour une transition dmocratique qui peine livrer ses promesses conomiques et sociales.