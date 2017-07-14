المخرج والمنتج أنيس الأسود يفوز بالجائزة الوطنية لحقوق الطفل لسنة 2016

Vendredi 14 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-14 19:36:34

- تولت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، خلال موكب انتظم اليوم الجمعة بالعاصمة، إسناد الجائزة الوطنية لحقوق الطفل لسنة 2016 للمخرج والمنتج أنيس الأسود الذي أخرج ثلاثة أفلام وثائقية عن اطفال القرى العربية بالتعاون مع قناة "الجزيرة للاطفال" وهي "بنت ولد " الذي تم تصويره باليمن و "غدا بثينة" تم تصويره بالجزائر و"يعقوب ابن البحر" في موريتانيا.واعتبر الاسود أن هذه الجائزة تعد مكسبا حقيقيا ينضاف الى رصيده وهي محفز من أجل مزيد الاشتغال على موضوع تربية الأطفال من خلال الصورة، داعيا، في هذا الشأن، سلطة الاشراف الى العمل مع بقية الاطراف المعنية من أجل بعث قناة وطنية 3 مخصصة للاطفال "باعتبارهم يشكلون ثلث المجموعة الوطنية وعماد المستقبل".وأسند الصنف الثاني من وسام الاستحقاق الوطني بعنوان قطاع الطفولة لسنة 2016، إلى الممثلة عن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بتونس منيرة بن عمر نظرا لاسهاماتها طيلة مسيرتها المهنية في وضع العديد من البرامج وتنظيم عديد الانشطة والأعمال لفائدة الطفولة.وأشارت بن عمر، بالمناسبة، إلى أنها ساهمت منذ تسعينات القرن الماضي في إعداد العديد من الومضات التحسيسية الصحية، فضلا عن مشاركتها "الفعالة" في تنظيم حملة المناصرة لتوقيع تونس على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكوليين الاختياريين الملحقين بها، وبعث مرصد الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل.وبينت نزيهة العبيدي، في كلمة بالمناسبة، أن إسناد هذه الجوائز يتنزل في إطار اعتماد 2017 سنة وطنية للطفولة من أجل تثمين عمل جميع الاطارات التي تعنى بمجال الطفولة ومزيد الاحاطة والعناية بها، مذكرة بأن تونس تحتل المرتبة الأولى على المستوى العربي والافريقي في مجال حقوق الطفل والمرتبة التاسعة من بين 165 دولة في العالم.وأكدت، في ذات الإطار، أن سلطة الإشراف حريصة كل الحرص على إيلاء الطفولة المكانة التي تستحقها من خلال وضع عديد البرامج واتخاذ جملة من الإجراءات الرامية، أساسا، إلى النهوض بواقع الطفولة، على غرار إحداث "صندوق طفولتي" الهادف الى الحد من التفاوت الجهوي والاجتماعي في مجال الحماية والتعهد بالاطفال في وضعيات اجتماعية هشة، ومراجعة مجلة حقوق الطفل ومناهضة كافة أشكال العنف ضد الطفولة.وتم بالمناسبة عرض الفيلم الروائي القصير "صباط العيد" للمخرج انيس الاسود المتحصل على أكثر من 30 جائزة حول العالم ووقع عرضه في اكثر من 200 مهرجان عالمي، إضافة إلى توزيعه في العديد من الدول من بينها تونس والهند والصين وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة الامريكية في المدارس والمعاهد والجمعيات والنوادي وقاعات السينما، كما تم بثه على العديد من القنوات التلفزية.