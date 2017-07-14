أنوار في مهبّ الريح

Vendredi 14 Juillet 2017





Publié le:2017-07-14 09:08:55

كيفما اليوم 14 جويلية 1789 سقط سجن الباستيل في أيدي الثوّار الفرنسيين، ليكون ذلك الحدث رمز انتصار الثورة الفرنسيّة.كان المجتمع الفرنسي منذ القرون الوسطى منقسما على شكل هرم طبقى، قمّته الملك المؤلّه الذي يملك سلطات مطلقة لا يسأل عنها بما أنه متحصّل على مباركة الكنيسة التي تعتبر قراراته من قرارات السماء، وقد عبّر لويس 14 عن هذه السلطة بكلمته الشهير "أنا الدولة، والدولة أنا"، ثم النبلاء الارستقراطيين و رجال الدين المعفيّيون من دفع الضرائب والذين كان لديهم نفوذ قوي يجعلهم يفلتون من العقوبات القانونية، و بعدهم الطبقة الثالثة التى تتكون من الطبقة البرجوازية المثقفة والتي كانت محرومة من المشاركة السياسية و فى النهاية الفلاحون والعمال وبقية الشعب الذين كانوا مجبورين على دفع الضرائب مقابل تحصّلهم على حقوق أقل بكثير من الطبقات العليا. فكان الملك ورجال الكنيسة والنبلاء يسيطرون على مقاليد الحكم ولا يحاسبون على أفعالهم ، في حين لم يكن لطبقة المثقفين أي تأثير فى الحكم فقد كان لهم فقط جزء صغير فى البرلمان الفرنسي حيث أن أغلبيته من النبلاء و رجال الملك، الذين كانوا يصدّون أي قرار أو قانون اصلاح يقوم بحد سلطة النبلاء ويساوي بينهم وبين بقية الشعب. وقد أنشأ البرلمان لامتصاص ارتداد الثورة البريطانيّة التي جعلت من البرلمان سلطة أعلى من التاج الملكي، فتم إنشاء الجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة (البرلمان) التي كان أغلبيّة أعضاؤها من الطبقة الملكيّة والنبلاء ممّا أبقى للملك السلطات المطلقة.وقد كانت فرنسا في القرن 18 تعيش حالة إفلاس بسبب فساد الطبقة الحاكمة وتقلّص المحاصيل الزراعية و تدخل الملك لويس السادس عشر فى الاقتصاد بقراراته الخاطئة. ومما زاد الوضع سوءا هو نقص المواد الغذائية الأساسيّة كالخبز، مما كان ينذر بثورة جياع . كما أن الملك كان قد أثقل خزينة الدولة بارساله جنودا ومساعدات للأمريكان لمساندتهم في حرب استقلالهم ضد أعدائه الإنجليز. وبسبب هذه الأزمة الاقتصادية لم يعد لدى الناس حتى ثمن الخبز، حيث أصبح يوازي راتب الشهر كله مما جعلهم يقومون واعتصامات وإضرابات فاقمت من انتشار البطالة في البلاد.في القرنين 17 و18 ظهر فلاسفة ومفكرين عرفوا بفلاسفة التنوير، إذ اثّروا تأثيرا واضحا فى المجتمع الفرنسي والأوروبي وسمّي عهدهم بعصر التنوير. طالب التنويريين بحقوق الناس الأساسيّة والحريّة والمساواة، و التى لم كانت شبه منعدمة فى فرنسا وقتها. ومن أبرز فلاسفة التنوير فولتير ومونتسكيو وجان جاك روسو وغيرهم ممن ألهموا الثوار وزعمائهم. وكانت كتاباتهم تنتقد الظلم الطبقي و سيطرة رجال الدين على عقول الناس وتدخلهم فى كل صغيره و كبيره فى المجتمع والسياسة، وطالبوا بفصل السلطات وضمان الحريات الفردية والمساواة الإجتماعية. مما جعل الطبقة المهمّشة في فرنسا تعي أن لديها حقوق وأنها قادرة على تحقيق مصيرها بنفسها.لمّا تراكمت هذه الظروف، وصار الشعب يتحرّك ضد ملكه بلا خوف، قرّر الملك الفرنسي لويس 16 تعيين جاك نيكر الحامل لأفكار التنوير وزيرا للماليه لكي يمتص غضب الثائرين. وأعلن نيكر أن مهمّة حكومته هي توفير الخبز وحماية حقوق الناس، كما أعلن اعتزام استصدار قانون يفرض على النبلاء ورجال الدين دفع ضرائبهم ومساواتهم بالشعب، ممّا أثار غضبهم، وفي المقابل بدأ النوّاب البرجوازيون والمثقّفون يتحدّون تلك الطبقة أكثر فأكثر ويعلنون أنهم يمثّلون أغلبيّة الشعب، وساندوا الوزير نيكر. فخرجت مظاهرات في 20 جوان 1789 تأيّد نوّاب الجمعيّة الوطنيّة وتطالب بتطبيق إصلاحات الوزير، ما دفع بالملك لويس 16 لإقالته من منصبه يوم 11 جويلية 1789. ازداد غضب الشعب وتتالت مظاهراته ومصادماته مع قوّات الملك، وفي مثل هذا اليوم 14 جويلية 1789 (بعد 3 أيام من إقالة الوزير)، قام المتظاهرون باقتحام سجن الباستيل، الذي يمثّل رمز الظلم والطغيان وقاموا بتحرير السجناء وقتل كلّ العاملين فيه. وتعتبر هذه الحادثة من أبرز حوادث الثورة الفرنسيّة ورمزا لانتصارها فيما بعد، حتى أن فرنسا اليوم تعتبر هذه الذكرى هي العيد الوطني الرسمي للدولة.اضطرّ الملك لويس 16 للرضوخ لمطالب الثوّار ونوّاب الجمعيّة الوطنيّة، فوقّع على إعلان حقوق الإنسان والمواطن التي كانت انعكاسا لأفكار فلاسفة التنوير، مع تحويل النظام الى ملكيّة دستوريّة. لكن في سنة 1792 شعر الثوّار بأن الملك يستعدّ للانقلاب عليهم فتم القبض عليه هو وزوجته وتمّ إعدامهما بالمقصلة في ساحة الكونكورد واعلان الجمهوريّة الفرنسيّة الأولى التى تبنّت شعار "حريّة مساواة أخوّة" (وهو شعار الدولة الفرنسيّة لليوم). لكنها عرفت حكما ارهابيّا من الثوريّين المتشدّدين ادّى الى صراع بين زعماء الثورة وانتهى بوصول نابوليون بونابارت للحكم واعلان الامبراطوريّة. وبقيت فرنسا تتخبّط بين حكم الثوار والبونابارتيون وأزلام العائلة المالكة، حتى أن فرنسا عرفت منذ بداية ثورتها إلى اليوم ظهور 5 جمهوريّات، ولم تستقرّ الثورة الّا بعد 100 عام من بدايتها.تتباهى فرنسا (إلى اليوم) بانها رائدة مبادئ حقوق الإنسان والشعارات التنويريّة، لكنها تاريخيّا لم تطبّقها الّا في إطار ضيّق. فقد بدأت بعد بضع سنين من الثورة حملات استعماريّة في العالم تميّزت بالوحشيّة واللاانسانيّة والبعد كلّ البعد عن شعاراتها الثوريّة، مازالت أثار ارهابها باقية في نفوس عدّة شعوب احتلّتها (الجزائر مثالا). كما تشهد فرنسا لليوم تنامي المدّ العنصري ضدّ مواطنيها من أصول غير فرنسية (عربيّة واسلاميّة بالأساس)، كما أن مواقف حكوماتها لا تعكس دائما أفكار التنوير، بل أثبتت في أكثر من مناسبة أنها شعارات تتشدّق بها وتستعملها كوسيلة ضغط دون أن تؤمن بها، ويبدو ذلك واضحا في تعاملها مع ديكتاتوريات إفريقيا..