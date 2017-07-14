محسن مرزوق : انا وكافون تحدثنا عن تجارب كفاحنا قبل أن نكون ما نحن عليه !

ما علاقة محسن مرزوق بمغني راب شعبي ليس له في جلسات النخب ولا هو نشا بين نوادي "الفريدومات" ولا ترعرع في حجر "الهاوسات" ، لا شيء يربط بين كاسحة سياسية تختزل ما في الارض من طموحات مشوشة وهجينة وهائجة ، وبين شاب قدم نوعية من الغناء الغريب لحنا وكلمات ، ولان عباراته تتماشى ولَكْنة الاعلام ونخبه المهيمنة على الساحة تم الارتقاء به وبنمطه وحسنوا مذهبه في الغناء وقدموه كصرخة فنية اصروا على انها متجانسة مع الابداع الفني تماما كما اقنعونا ان لطفي العماري يتجانس بدوره مع الابداع الاعلامي ، وايضا كما راودوا الشعب الكريم على الاعتراف بالقدرات الخارقة لبدرة قعلول في مجال التحليل الامني والعسكري ، بنفس الطريقة داوموا على تذكيرنا بنفائس علية العلاني وامتلاكه لشفرات الحركات الاسلامية من قوقازها الى بلقانها ومن مرجئتها الى خوارجها .
التدوينة التي ارفقها محسن مرزوق على صفحته الخاصة تعكس بشكل واضح طريقة قيادي المشروع في الركوب على الاحداث وقدرته على توظيف كل ما يعترضه لحشد المزيد من الشرائح الاجتماعية وللفت المزيد من الانظار ولو على حساب شاب يرقد في العناية يصارع من اجل الحفاظ على قدمه الثانية بعد ان فقد الاولى او بعضها ، والاكيد ان مرزوق لا يهمه كافون ولا يدخل نظراء كافون ضمن دائرة اهتمامه البرجوازية التي تركز على النخب ، ومتى اصلا التفت الحزب الذي يقوده مرزوق الى العمق الشعبي ؟ بل متى تخلص الحزب من هندامه الاعلامي الغارق في التكلف والتمسح بالنخب المستهلة اخلاقيا ، يشهد على ذلك الشخصيات التي يقدمها مرزوق تباعا والتي يحتفي بها على موقع الحزب بمناسبة التحاقها بالمشروع ، لا احد من هذه الشخصيات يشبه كافون ويأتي من الاحياء التي جاء منها كافون ، بل لا احد منهم ينتمي الى سلك المناضلين او الكادحين الو الموظفين الذي يشكون السواري الحقيقة للبلاد.
حين يستعرض الواحد شبكة العلاقات التي نسجها وينسجها محسن مرزوق ، ويقف على اهتماماته ونوعية علاقاته الجامحة ، ثم نراه يدس انفه في مسائل انسانية ويسعى للاسترزاق السياسي من قدم مقطوعة كل ما يمثله صاحبها لمرزوق ان الفيسبوك والعديد من وسائل الاعلام التقليدية تناقلت الوضع الصحي للشاب الذي اقعدته أزمة انسداد شرايين القدم ، وان الاضواء المسلطة على المغني تقتضي ان يشفط منها مرزوق نصيبه بغض النظر عن الشاب وحياته واوجاعه ومصيره ، حين يقف الواحد على كل ذلك يدرك اننا امام هوام سياسية جائعة شرهة مستعدة لتوظيف الوطن والشعب والتاريخ والجغرافيا من اجل جني بعض الارباح الهامشية .
في تونس ما بعد الثورة برزت طبقة غريبة من النبلاء ، عبارة عن شخصيات سياسية تخلّقت جيناتها من نبل اصطناعي مغشوش ليس الا فضلات وشحوم ودهون وزيوت تلك "الفصيلة " النبيلة المنشئ ، طبقة لا ترعوي عن استعمال امثال كافون والقصاص والبرنس ، لتنمية ارصدتها السياسية ، والمشين اكثر انها لا تستعمل هؤلاء على انهم آدميين ساقتهم الاقدار امام مطاحنها ، وانما تتعامل معهم على انهم أشياء للاستهلاك الوقتي حين تنتهي صلاحيتها يتم اتلافها والتخلص من آثارها !
اليس مرزوق من هندس تمرد نسخة تونسية ؟ وهو من اتصل بالبرنس وقدمه كفتوّة لحركة تمرد وحشد الكثير من العناصر خاصة من مدينة صفاقس ، ثم الم يكن هو من تفاوض مع القصاص وجلبه ذات ميركاتو لتعزيز صفوف النداء ، وجلب غيره من مرتزقة التاسيسي ..اين هؤلاء في حياة مرزوق وفي حزب مرزوق وعلى جدار مرزوق وفي كتابات وتصريحات وتدوينات مرزوق ؟ هم فقط للاستعمال الظرفي ثم طواهم النسيان كما طوى غيرهم.
ليعلم الجمع ان محسن مرزوق ليس الا "دُحيْلان" صغير يبحث له عن ابو ظبي في تونسنا ، فان لم يجد فهو "حُفيتر" صغير يبحث له عن طبرق في ربوعنا .
*تدوينة محسن مرزوق
Publié le:2017-07-14 01:04:35
Par:momo1 (Tunisia )
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