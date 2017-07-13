اعطاء اشارة انطلاق الدورة الاولى من مهرجان بنزرت البحري

Jeudi 13 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-13 22:04:26

- اعطى اليوم الخميس رضا السعيدي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية نيابة عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اشارة انطلاق فعاليات الدورة الاولى لمهرجان البحر ببنزرت الذي يتواصل ثلاثة ايام (من 13 الى 16 جويلية2017) .وثمن السعيدي في تصريح لوات الابعاد التنموية والترفيهية والرياضية والمجتمعية لهذا المهرجان ، مشيرا الى اهميته في اعطاء صورة ناصعة عن البلاد التونسية ، وفي مزيد التعريف بخصوصياتها مبينا التجاوب الكامل الحاصل بين السلط المركزية ومنها رئاسة الحكومة والجهوية مع المكونات المجتمعية في اطار الصورة الجديدة التي باتت تميز البلاد التونسية .ودعا بالخصوص الى توظيف الامكانيات والخصوصيات الجهوية لدعم التنمية بمختلف جهات البلاد عبر اللقاءات والمهرجانات والفعاليات المجددة على غرار الدورة الاولى من مهرجان بنزرت البحري .ومن جانبه قال مدير المهرجان ورئيس جمعية بنزرت البحرية ان هذه المبادرة حظيت بدعم من رئيس الحكومة والسلط الجهوية ببنزرت ، مبينا ان الدورة الاولى تم اعدادها وفق استراتيجية ترمي الى التعريف بمختلف الخصوصيات التنموية والتاريخية والترفيهية لجهة بنزرت من خلال برمجة عروض تشمل انشطة متنوعة مع تخصيص فضاء للصناعيين باحد النزل بالمدينة واقامة معرض صور حول التاريخ البحري لمدينة بنزرت ومدينتي دانكارك وسان بيتارزبورغ وخيام وورشات بيئية ، الى جانب تنظيم مسابقات في التجديف بالزوارق التقليدية التونسية بالمرسى القديم وتقديم محاضرة تاريخية بمعرض السيدة شيرنسكي حول هجرة الاسطول الروسي لمدينة بنزرت سنة 1919 .