Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Daret El Ayem   
Sport

الفيفا يرفع الايقاف الدولي عن كرة القدم السودانية

Jeudi 13 Juillet 2017
بــاب نــات - رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الإيقاف عن السودان اليوم الخميس لكن القرار جاء متأخرا ليحرم ناديي المريخ والهلال من الاستمرار في دوري أبطال افريقيا.
وقال الفيفا في بيان إنه رفع الإيقاف الذي فرضه على الاتحاد السوداني في السابع من جويلية بسبب مرسوم صادر من وزارة العدل في البلاد الشهر الماضي.

وأضاف الفيفا أن المرسوم، الذي انتهك لوائح الاتحاد الدولي التي تحظر التدخل الحكومي في شؤون الاتحادات المحلية، أُلغي وعاد معتصم جعفر إلى رئاسة الاتحاد السوداني بجانب أعضاء مجلس إدارته.
وأزيح جعفر من منصبه بقرار من وزارة العدل وأخرجت الشرطة أعضاء مجلس إدارته من مقر الاتحاد السوداني وحل محله عبد الرحمن سر الختم.
وفي هذه الأثناء تم اعتبار الهلال والمريخ مهزومين بنتيجة 3- صفر في مباراتيهما بدوري الأبطال وخرجا من البطولة رغم أن الفريقين كانا يملكان فرصة في التأهل لدور الثمانية.
وكان الهلال والمريخ يلعبان في مجموعة واحدة في دوري الأبطال لكن بعد اعتبارهما مهزومين أمام النجم الساحلي وفيروفياريو بيرا الموزامبيقي حصل المنافسان على بطاقة التأهل.



Publié le:2017-07-13 20:12:57

festival-1d65c1d185fd2f9ccb3ce13e23c69888-2017-07-13 20:12:57
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145254



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12507,4

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,78912 DT        1$ =2,46154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   248,2 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145254 265|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires