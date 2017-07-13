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CNN تنشر تسجيل يكشف لقاء ترامب بأشخاص ذُكروا بملف تدخل روسيا

Jeudi 13 Juillet 2017
وكالات - نشرت شبكة "سي إن إن"، الأربعاء، تسجيل فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتناول العشاء مع أشخاص في قلب الجدل المتزايد حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016.

وقالت الشبكة إن التسجيل تم في 15 حزيران/ يونيو 2013 عشية مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، مضيفة أنه "يلقي أضواء جديدة على العلاقة القوية" التي تربط بين ترامب وبين أسرة أغالاروف المتحدرة من أذربيجان.

وفي التسجيل، يبدو ترامب وهو يتحدث بحماسة إلى الملياردير أراس أغالاروف ونجله المغني أمين وروب غولدستون المروج لأمين.

وكان دونالد ترامب الابن النجل الأكبر للرئيس الأمريكي نشر، الثلاثاء، سلسلة مراسلات إلكترونية مع غولدستون رحب فيها بشدة بإمكان حصوله من هذا الأخير على "معلومات حساسة جدا وعلى مستوى رفيع" تندرج في إطار "دعم الحكومة الروسية لترامب" ويمكن أن تسبب إحراجا للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.


ورد دونالد الابن (39 عاما) الذي يتولى حاليا إدارة أعمال الأسرة بالقول: "إذا كان كما تقول فأنا أرحب بالأمر".

وعقد بعدها لقاء مع ناتالي فيسيلنيتسكايا التي أشير إليها في الرسائل الإلكترونية بأنها "محامية الحكومة الروسية".

ويبدو ترامب في التسجيل وهو يثني على أسرة أغالاروف قائلا إنهم "أكثر الناس نفوذا في كل أنحاء روسيا".

وأعرب عن الأمل في أن تساهم مسابقة ملكة جمال الكون التي نقلها إلى روسيا ذلك العام في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويقول ترامب في التسجيل: "إنه بلد عظيم فعلا. ويتمتع بنفوذ كبير. لكن علاقتنا معه ليست بالعظيمة وأقول إن هذا يمكن أن يساعد العلاقات فعلا".

Publié le:2017-07-13 12:31:02

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1 de 1 commentaires pour l'article 145233

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 13 Juillet 2017 à 12h 42m |           
بدايات أزمات الحاج السمسار وانشاء الله نهايته قريبة

C’est officiel, la première résolution pour destituer Trump a été déposée par un élu démocrate de la Chambre des représentants des Etats-Unis.
Un élu démocrate de la Chambre des représentants des États-Unis a déposé mercredi une résolution visant à lancer une procédure de destitution du président républicain Donald Trump, un acte symbolique à ce stade. Brad Sherman, élu de Californie marqué à gauche, a déposé un texte contenant un article d'«impeachment», pour entrave à la justice, une offense justifiant selon lui la destitution.
Son collègue Al Green a cosigné la mesure. «Complètement ridicule, le pire du jeu politique», a commenté la porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Huckabee Sanders.
"La première étape d’une longue route"
Aux États-Unis, le Congrès a le pouvoir de destituer le président selon une procédure en deux temps. La Chambre des représentants vote une mise en accusation («impeachment», en anglais), puis le Sénat «juge» le président et vote pour condamner (à une majorité des deux tiers) ou acquitter. En cas de condamnation, le président est automatiquement destitué.
«Déposer des articles de destitution est la première étape d'une longue route», a déclaré Brad Sherman. «Mais si l'incompétence impulsive continue, à la fin, dans de nombreux mois, les républicains se joindront au combat en faveur de la destitution».
La résolution de Brad Sherman et Al Green estime que l'entrave à la justice s'est produite dans les interventions du président Trump auprès de l'ancien directeur du FBI James Comey dans l'enquête sur l'un de ses proches conseillers, Michael Flynn.
Une possible première dans l’histoire des États-Unis
Jamais un président n'a été destitué dans l'histoire américaine. Deux ont été mis en accusation puis acquittés : Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998. Richard Nixon, en 1974, a préféré démissionner pour éviter une destitution certaine par le Congrès en raison du scandale du Watergate.....



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