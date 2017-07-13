النادي الإفريقي يفرط نهائيا في الوسلاتي لفريق الفتح السعودي

Jeudi 13 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-13 11:51:59

- فرط النادي الافريقي نهائيا في لاعبه عبد القادر الوسلاتي لفائدة فريق الفتح السعودي الذي كان انتقل إليه خلال الموسم الماضي في شكل إعارة.وحسب الصفحة الرسمية للفريق على فايسبوك فقد بلغت قيمة الصفقة 500 الف يورو (قرابة 1 فاصل 3 مليون دينار).ويستعد فريق "باب الجديد" لانطلاق نشاط الموسم الجديد 2017/2018 المقرر يوم 15 اوت المقبل.. وهو يسعى جاهدا لتعزيز صفوفه بعناصر تونسية واجنبية قادرة على تقديم الاضافة مقابل الاستغناء على خدمات عدد من اللاعبين الذين باتوا حسب الاطار الفني والاداري "يشكلون عبئا ماليا ورياضيا" على النادي.