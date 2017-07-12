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Sport

وفاة رياضي بارالمبي اماراتي خلال خلال حصة تدريبة استعدادا لبطولة العالم في لندن

Mercredi 12 Juillet 2017
بــاب نــات - لقي رياضي بارالمبي اماراتي حتفه اثر سقوط عمود حديدي عليه أثناء حصة تدريبة استعدادا لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الحاجات الخاصة التي تنطلق الجمعة في لندن.

وتعرض الاماراتي عبدالله حيايي (36 عاما) لاصابته القاتلة أمس الثلاثاء، وهو يستعد للمشاركة في مسابقات رمي الجلة والقرص والرمح ضمن البطولة التي تنطلق الجمعة، وتسبق بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة البريطانية في غشت المقبل.

وأفادت شرطة لندن في بيان لها أن "الشرطة وخدمات اسعاف لندن وخدمات الاسعاف الجوية استدعيت بعد وقت قصير من الساعة الخامسة عصرا (بالتوقيت العالمي) أمس الثلاثاء 11 جويلية، بعد تقارير عن تعرض رجل لإصابة خطرة في مركز نيوهام" للترفيه والرياضة.
وأضافت أنه "تم إعلان وفاة الرجل في المكان عند الساعة 17,20 ت غ.
في هذه المرحلة، يعتقد ان الرجل توفي بعد سقوط عمود حديدي عليه، كان يشكل جزءا من تجهيزات التداريب في المركز".

وأعرب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية فيليب كرافن عن أسفه "للأنباء المأسوية ورحيل عبدالله"، مضيفا "نحن جميعا في حال من الصدمة".
وشارك حيايي في بطولة العالم البارالمبية لألعاب القوى في الدوحة عام 2015، وحل خامسا في مسابقة رمي القرص، وثامنا في رمي الجلة، اضافة الى دورة الالعاب البارالمبية العام الماضي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث حل سادسا في رمي الرمح وسابعا في رمي الكرة الحديد.
ر/ زهو

Publié le:2017-07-12 18:59:43

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