مهرجان الياسمين التونسي بمونتريال تظاهرة ثقافية للترويج لتونس في شمال القارة الأمريكية

وتعمل جمعية التونسيين بالأمريكيتنين التي تنظم هذه التظاهرة، على نشر الثقافة التونسية والتعريف بالمنتوج التونسي والسياحي في شمال القارة الأمريكية.
ويتزامن تنظيم هذه التظاهرة مع ذكرى إحياء خمسينية إنشاء الجناح التونسي بمنتزه "جون درابو".
ويعمل منظمو المهرجان على تحويل هذا المتنزه إلى ثلاث قرى متكاملة، سيتم في القرية الأولى عرض أشهى المأكولات التونسية وأشهرها وسنتحتضن القرية الثانية معرضا للمنتوجات التقليدية التونسية.
أما القرية الثالثة فتتضمّن عرضا للخدمات بحضور كفاءات وشركات تونسية.
وتنطلق الاحتفالات على الساعة منتصف النهار بتوقيت مونتريال لتتواصل إلى العاشرة ليلا وفق برنامج ثري ومتنوع يراوح بين الموسيقى والألعاب الترفيهية الموجهة للأطفال.
ويستهل عازف الكمان التونسي وليد الغربي سلسلة هذه الفقرات الفنية، يليه عرض طبال جربة ويصاحبه عرض للأزياء التقليدية التونسية.
ويسهر رواد هذه التظاهرة مع عروض متتالية تحييها كل من الفنانة بشرى سعيد والفنانة شهرزاد هلال والفنان محمد الجبالي.
ويعدّ هذا المهرجان مناسبة هامة للتعريف بتونس في شمال القارة الأمريكية والترويج لها كوجهة سياحية هادئة وآمنة وتحفيز الكنديين وغيرهم على زيارتها.
تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الياسمين التونسي بمونتريال أنشأته جمعية التونسيين بالأمريكيتين في صائفة 2015 وواكبه 8 آلاف مشارك تضاعف عددهم في الدورة الثانية للمهرجان سنة 2016، بحسب ما ذكرته هذه الجمعية في بلاغ لها تحصلت وات على نسخة منه.
لمح
Publié le:2017-07-11 22:15:13
Par:hamedmeg (Tunisia ) Par Mobile
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